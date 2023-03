Mondkraft heute 31. März 2023 – kraftvoller Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen schenkt neue Kraft und weckt die Freude am Leben. Erneuerer Uranus und Liebesplanet Venus sorgen für einen Balanceakt zwischen Sicherheit und Freiheit. Achten wir auf die Unberechenbarkeit in unseren Beziehungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Widder – Venus Konjunktion Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Legen wir alle Zweifel ab und gehen mit dem Mut des Löwen vor!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Positive Energie, Lebensfreude, Lebenskraft, Freiheit, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und neue Wege – all dies wird uns die Mondkraft heute mit dem kraftvollen Mond in Löwe zum Geschenk machen. Wir haben auch den Ehrgeiz, jede noch so schwierige Herausforderung anzunehmen. Haben wir einmal ein Ziel ins Auge gefasst, werden wir uns entschlossen auf die Realisierung desselben stürzen. Dabei ist uns kein Aufwand zu hoch und kein Weg zu weit, da alles was wir tun vom dynamischen Mond im Löwen angetrieben wird.

Der Mond im Löwen lädt uns grundsätzlich dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale auch zu leben. In erster Linie punkten wir aber mit einem gestärkten Selbstbewusstsein, mit Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen, die dafür sorgen, dass unsere Selbständigkeit und Dominanz in allen Belangen unter Beweis gestellt wird.

.

.

Wir können von der ganzen Power profitieren, die uns die Mondkraft mit dem Mond im Löwen zur Verfügung stellen wird. Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen. Wir werden durch den Mond im Löwen in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt. Allerdings haben die kraftvollen Mondenergien eine so aufputschende Wirkung auf uns, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht. Lassen wir uns von den kraftvollen Energien zu Höchstleistungen anspornen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen – Venus und Uranus

Tagesbestimmend wird bei der Mondkraft heute jedoch die starke Verbindung zu einer Konjunktion von Erneuerer Uranus und Liebesplanet Venus sein, die durch ihre geballte Stier-Energie für plötzlich wechselnde Freund- und Partnerschaften verantwortlich sind. Wir neigen unter diesem Aspekt dazu, uns sehr schnell zu verlieben und genauso schnell wieder zu entlieben. Deshalb sollten wir immer im Blick behalten, dass Beziehungen, die während dieser Konstellation geschlossen werden, nicht von langer Dauer sind.

Manche von uns könnten jetzt auch dazu neigen, aus einer nur mehr gewohnheits-mäßig bestehenden Beziehung auszubrechen und eine neue Verbindung zu suchen. Das gilt allerdings nur, wenn die derzeitige Partnerschaft keine Energie mehr aufbringen

kann und man bereits aneinander vorbei lebt. Wenn sich jedoch beide bemühen, eine bestehende Verbindung wieder interessanter zu machen, bekommt man dafür die ganze Unterstützung von Uranus.

Das Hauptthema der Venus Uranus Konjunktion ist die Freiheit. Falls wir uns in einer Situation wiederfinden, in der wir uns unfrei fühlen, werden wir dieses Bestreben nach Freiheit ums stärker erleben. Wir werden zudem angeregt, Veränderung in unseren Lebensprozessen zu machen. Auch unsere Art und Weise wie wir die Dinge angehen, steht auf dem Prüfstand.

Gehen wir keine vorschnellen Beziehungen ein!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat. In einer schwierigen Zeit, in der mächtige, geldorientierte Interessengruppen unmittelbaren Einfluss auf unser Gesundheitssystem nehmen, sind unabhängige Informationen, die dem Menschen/Patienten dienen, Gold wert!

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Selleriesaft wird weltweit als neues Wundergetränk gehandelt, und das aus gutem Grund: Reich an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Bitterstoffen und ätherischen Ölen, entfaltet er seine Heilkraft auf vielen Ebenen. Als Anti-Aging-Wunder kommt er ebenso zum Einsatz wie beim Abnehmen oder als Beauty-Booster.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

„ENTSCHULDIGUNG“ ist ein magisches Wort. Vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Dabei haben Entschuldigungen eine starke Heilkraft, denn sie stellen Beziehungen wieder her und sorgen für eine neue Ordnung. Außerdem beruhigen Entschuldigungen das Gewissen und stärken so die eigene Psyche. Haben wir also den Mut dazu!

.

Das Prinzip, dass ich immer genau das ernte, was ich vorher gesät habe, ist in jedem Bereich unseres Lebens wirksam. Und diese Wirkkraft können wir uns sehr gut zunutze machen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

