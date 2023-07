Mondkraft heute 31. Juli 2023 – Mond im Steinbock – Vollmondphase

Ein Trigon zwischen Mars in der Jungfrau und dem Mond im Steinbock schenkt uns starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft.

Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen. Wir strotzen nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können.

Lassen wir uns von den positiven Mondenergien antreiben und freuen uns auf neue Lebensperspektiven!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock in der Vollmondphase

Glücksplanet Jupiter schüttet in dieser Vollmondphase zum Vollmond im Wassermann den ganzen Tag sein Füllhorn über uns aus, denn er verbindet sich mit dem Mond im Steinbock ebenfalls zu einem förderlichen Trigon. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, selbst anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass wir in der Lage sind, klare Entscheidungen zu fällen.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb auch für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter auszubauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

