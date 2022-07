Mondkraft heute 31. Juli 2022 – heilender Mond in Jungfrau

Die Mondkraft heute aktiviert durch den Mond in Jungfrau eine heilende Energie und lenkt den Fokus auf die Gesundheit. Merkur und Saturn lösen eine pessimistische Lebenseinstellung aus und stören das Denkvermögen. Stehen wir uns nicht selbst im Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in Jungfrau– absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Merkur Opposition Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir methodisch vor und überdenken jeden unserer Schritte ganz genau, bevor wir loslegen – das verleiht die nötige Sicherheit und Stärke für alle Vorhaben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Jungfrau

Der heilende Mond in Jungfrau steht für Aufbauen, Stärken und Regenerieren. So können wir die magische Heilkraft des Mondes für alle Leiden nutzen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Die Mondkraft heute wirkt sich dabei nicht nur positiv auf unsere Gesundheit aus, sondern wir können die heilende Kraft auf allen Ebenen nutzen und somit Körper, Geist und Seele wieder in wohltuenden Einklang bringen.

Lassen wir die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern will oder etwas dafür tun muss, um alte Geschichten zu bereinigen oder Seelenwunden zu heilen, kann von der heilenden Energie des Jungfrau-Mondes profitieren.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Wir sollten den heilkräftigen Mond in Jungfrau vor allem zur Stärkung unserer körperlichen Gesundheit nutzen, da wir die heilenden Mondenergien gezielt für alle Leiden einsetzen können, denn alles was wir unserem Körper nun zuführen hat eine stärkere Wirkung.

Gönnen wir uns heute ein Auszeit mit einem Spaziergang in die Natur, damit wir uns besser erden können und zu unserer Mitte zurückfinden. Zudem erhalten wir durch die Bewegung im Freien wertvolle Unterstützung für unsere Gesundheit und können Vitamin D tanken, das unentbehrlich ist, weil es unter anderem auch für ein starkes Immunsystem sorgt.

Schenken wir unserem Körper genügend Beachtung!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau

In Acht nehmen müssen wir uns heute jedoch vor Herrscherplanet Merkur, der in Opposition zu Saturn im Wassermann steht. Durch diese Spannungsaspekt sind wir verschlossen und betrachten alles, was wir nicht kennen von einer negativen Seite. Nichts scheint uns zufrieden zu stellen, denn wir finden immer ein Haar in der Suppe. An unserer kleinkarierten Meinung ist nicht zu rütteln, wir bleiben einfach stur. Daher sind sie für günstige Gelegenheiten, die uns voranbringen könnten, meist blind.

Obwohl wir über genügend Ehrgeiz verfügen, stehen wir uns durch unsere negative Haltung selbst im Weg. Wir erschaffen unsere eigenen Blockaden, was an unserem Argwohn und unserer übertriebenen Vorsicht liegt. Damit wirken wir unsympathisch, wodurch es zu Missverständnissen auf kommunikativer Ebene kommen wird. Die pessimistischere Sicht der Dinge kann sich auch auf unsere Gefühlsleben auswirken, da Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, zu Ende gehen können.

Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung jetzt zurück oder formulieren diese eher vorsichtig. Wir sollten immer damit rechnen, dass Menschen in unserem Umfeld während dieser Konstellation gerne eine andere Meinung vertreten als wir. Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden. Wenn wir bereit sind unsere Denkmuster zu hinterfragen, werden wir den Spannungseinfluss am besten bestehen können.

Ändern wir unsere Einstellung und bemühen uns um eine positive Denkweise!

.

Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit!

Bei einem Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen.

L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf





.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes. Die Kolloide im Gold inaktivieren Bakterien, desinfizieren Wunden und Entzündungen, unterstützen oder ersetzen Antibiotika, sie beruhigen das Nervensystem und unsere Psyche, verbessern die Gehirnleistung, fördern das Immunsystem und können den Körper entgiften.

Kolloidales Gold 5 ppm – hier >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Jetzt ist wirklich Klarheit angesagt! Klarheit darüber, wo wir stehen und wo unser Platz im Leben ist.

.

Verlust, Trennung und Enttäuschung hindern uns daran, unser gesamtes Potenzial zu erkennen und zu leben. Tief in uns verborgen liegt jedoch eine Kraft, die uns jegliche Herausforderungen bestehen lässt. Es ist eine Kraft, die es uns ermöglicht, uns wieder aufzurichten, egal was auch immer uns widerfährt.

Aktiviere dein Gestern und heile deine Zukunft >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Pflanzen um, die nur schwach wurzeln, und düngen wir sie etwas bei Bedarf.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.