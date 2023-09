Mondkraft heute 30. September 2023 – Mond im Widder

Die Mondkraft heute ermöglicht mit dem tatkräftigen Mond im Widder einen positiven Durchbruch. Merkur und Uranus schenken nach dem unruhigen Supervollmond einen kraftvollen Start ins Wochenende und vermitteln völlig neue Einsichten. Nehmen wir uns vor Widder-Zeichenherrscher Mars in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in der Waage – Mond Opposition Mars – Merkur Trigon Uranus

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Tag nach dem Widder-Vollmond ist wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Der Mond im Widder löst nach dem Supervollmond tatkräftige Mondenergien aus, die unsere Lebensenergie und Willensstärke wieder antreiben. Wir haben ein unerschütterliches Vertrauen in unsere eigene Fähigkeiten, so dass durch die dynamische Widder-Energie jetzt die beste Zeit ist, um Schwieriges anzupacken, denn klare Vorstellungen und die nötige Durchsetzungskraft werden uns zum gewünschten Ziel führen. Arbeiten, die in den letzten Tagen nur stockend vorangingen, können nun mit neuer Kraft und Lust weitergeführt und beendet werden.

Für berufliche Ziele oder auch für das Gelingen neuer Projekte sind wir bereit, aktiv zu werden und – wenn nötig – auch zu kämpfen. Wir brauchen es, gefordert zu werden und in Bewegung zu sein, brauchen das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte etwas Spannendes auf uns warten. Allgemein herrscht eine optimistische, energiegeladene Stimmung und wir können diese tatkräftigen Energien nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, die sich durch den Vollmond im Widder bereits angezeigt haben, um Raum für Neues zu schaffen.

In Acht nehmen müssen wir uns am Vormittag allerdings vor Energieplanet Mars, der in Opposition zum Mond im Widder steht. Es breitet sich dadurch eine aggressive Stimmung aus, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen. Emotional gesehen ist unsere Stimmungslage sehr wechselhaft und wir fühlen uns schnell angegriffen.

Durch den Einfluss von Mars verhalten wir zudem provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

Lassen wir uns nicht zu unkontrollierbaren Ausbrüchen verleiten und gehen Konflikten möglichst aus dem Weg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Durch ein Merkur Uranus Trigon lösen sich am Nachmittag die aggressiven Marsenergien schnell wieder auf und es werden uns völlig neue Einsichten geschenkt. Wir dürfen mit himmlischen Überraschungen rechnen, die unser Herz und unsere Seele tief bereichern, wenn wir bereit sind, uns auf Unbekanntes einzulassen. Wir können unter dem Einfluss dieser Konstellation aber auch Probleme lösen und uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft stürzen.

Wir sind durch die günstige Merkur-Uranus-Verbindung zudem in der Lage, schnell und effizient auf alles zu reagieren. Dieses Trigon stärkt unsere Willenskraft und macht uns generell aufgeschlossen, unabhängig und freiheitsliebend. Besonders energisch zeigen wir uns darin, alte Strukturen zu reformieren. Wir legen Wert auf unsere Autonomie und da wir kein Risiko scheuen, wenn wir den Wunsch haben, ungewöhnliche Abenteuer zu erleben, sollten wir immer wieder für Inseln der Ruhe sorgen.

Neben der Power-Konstellation von Merkur und Uranus erhalten wir auch von Liebesplanet Venus wieder unterstützende Energien, nachdem beim gestrigen Supervollmond eher negative Energien unser Liebesleben belastet haben. Bestehende Beziehungen erhalten neuen Rückenwind, denn ein Trigon zum Mond im Widder erleichtert uns den Umgang in allen Bereichen, die unsere Partnerschaft und unser Zuhause betreffen. Außerdem sind wir sehr empathisch, weshalb wir auch auf andere eine wohltuende Wirkung haben.

Nutzen wir die kraftvollen kosmischen Einflüsse und machen einen großen Schritt nach vorne!

