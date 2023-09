VOLLMOND: Mondkraft heute 29. September 2023 – Vollmond im Widder am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder am Portaltag bringt energiegeladene und transformierende kosmische Schwingungen mit sich. Zerstörerische Einflüsse belasten das Liebesleben. Nichts geschieht ohne Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: Vollmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in der Waage – Venus Quadrat Uranus – Supervollmond

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns in Beziehungsangelegenheiten nicht zu Trotzreaktionen hinreißen!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Supervollmond im Widder am Portaltag

Die Mondkraft heute schenkt uns durch den Portaltag einen ganz besonderen, wenn auch extrem aufwühlenden und explosiven Vollmond im Widder, der als Supervollmond ab 11.59 Uhr seine zerstörerischen Einflüsse spüren lassen wird. Wir werden in einen Zustand der höchsten kosmischen Schwingung versetzt, wobei eine Transformation in allen Lebensbereichen stattfinden wird. Es wird gefühlsmäßig gewaltig in uns brodeln und ein kleiner Tropfen reicht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, was sich in Zorn und tiefer Wut entladen kann.

Durch eine verhängnisvolle Verbindung von Liebesplanet Venus und Erneuerer Uranus ist vor allem unser Liebesleben belastet, wobei selbst überstürzte Trennungen möglich sind, wenn wir uns von den explosiven Vollmondkräften zu Hauruck-Aktionen verleiten lassen. Die Quadratstellung von Venus und Uranus sorgt für radikale Veränderungen und wenn die Partnerschaft auf wackligen Beinen steht, dann sind wir versucht, diese vorschnell aufzugeben.

Es geht bei diesem Vollmond im Widder auch um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die an die Oberfläche dringen. Wir sind deshalb gefordert herauszufinden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist. Oftmals hindern uns auch alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen. Es wird uns dabei schmerzhaft bewusst, was uns davon abhält, unser Leben in die gewünschte Richtung zu lenken.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Dieser extreme Vollmond im Widder verstärkt die vorhandene innere sowie äussere Spannung und macht Widersprüche deutlich. Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, um Klarheit über unsere eigenen Ziele, Absichten und Verhaltensweisen zu gewinnen und unsere Kräfte entsprechend neu zu fokussieren.

Sorgen wir auf jeden Fall für genügend Bewegung als Ventil für die starken kosmischen Energien. Sportliche Betätigungen eignen sich bestens dafür, ebenso andere, körperlich anstrengende Aktivitäten, welche unsere volle geistige Präsenz oder mentalen Fokus erfordern.

Nutzen wir die starken kosmischen Schwingungen, welche die Mondkraft heute durch den Portaltag auslöst, denn dann sind die Möglichkeiten zu Wandlung, Transformation und Freiheit bei diesem Vollmond im Widder immens!

Versuchen wir nur das Gute in unserem Leben zu manifestieren!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Supervollmond im Widder am Portaltag

Für unsere ohnehin von Venus und Uranusbelasteten Beziehungen spielt bei diesem Vollmond im Widder die Verbindung zur gegenüberliegenden Sonne in Waage eine bedeutende Rolle. Der Widder steht für das Ich Bewusstsein und die Waage steht für das Du, die Beziehungen, die Ehe und das Gegenüber. Man könnte auch sagen, es treffen sich „der mit dem Kopf durch die Wand möchte und die Diplomatie“.

Achten wir darauf, dass bei den stürmischen und lebensverändernden Vollmond-Energien in unserer Partnerschaft das Gefühl und das Positive im Vordergrund stehen. Stellen wir uns die wichtigen Fragen: Was verbindet uns noch? Was brauchen wir, um zu wachsen?

Scheuen wir aber nicht die Auseinandersetzung, denn dann kann auch hier die transformierende Energie des Vollmondes im Widder wieder alles in neue Bahnen lenken und kann bereinigen, was verstaubt und eingeschlafen ist – und ein Gewitter reinigt ja bekanntlich die Luft. Allerdings sollten wir immer im Auge behalten, dass die Trennungsgefahr besonders hoch ist, wenn wir in konfliktbeladenen Situationen zu impulsiv reagieren.

Machen wir uns allerdings bewusst: Nichts geschieht ohne Grund und entspricht letztlich einem größeren Plan!

.