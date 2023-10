Mondkraft heute 30. Oktober 2023 – Mondpause zum Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute führt am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in die Mondpause zum luftig-leichten Mond in den Zwillingen. Neptun und Pluto haben positiven Einfluss auf das Gefühlsleben. Nehmen wir uns vor Karmaplanet Saturn in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.09 im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: Mondpause zum abnehmenden Mond in den Zwillingen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Mond Sextil Neptun – Mond Trigon Pluto – Mond Quadrat Saturn – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Erledigen wir heute vorerst nur, was unbedingt notwendig ist. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in den Zwillingen

Den ganzen Vormittag werden wir intensiv von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Neptun als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun zeigt ausserdem günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

In unserer Beziehung herrscht grosses Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners. Wir kommen sehr freundschaftlich und friedlich miteinander auskommen, weil wir Gespür füreinander besitzen und daher immer einen Draht zueinander finden. Mit unserer Sensibilität bekommen wir auch sofort kleinere Unstimmigkeiten mit und können diese lösen, da dieses Sextil die Abkehr von Stolz und Prestige-Denken beinhaltet.

Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns während der Mondpause, die gegen Mittag beginnt, mit ausreichend Energie versorgen, da er im Trigon zum Mond steht und uns durch diesen Aspekt neue Kraft schöpfen lässt. Somit werden wir von dem Energiemangel, den normalerweise eine Mondpause mit sich bringt, nichts zu spüren bekommen. Wir erhalten vielmehr die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen.

Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und in sich ein Potential von Geborgenheit tragen, das einem inneren Ruhepol entspricht. So können wir auch in stürmischen Lebenssituationen meist ruhig bleiben und unsere Energien zielorientiert mit großer Konzentration einsetzen. Uns geht es dabei jedoch weniger um kurzfristige persönliche Erfolge, sondern vielmehr um ein grundlegendes Verständnis des Lebens.

Lassen wir uns von den starken Gefühlen leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Wendepunkt

Die luftig-leichten Zwillinge-Energien werden am Abend sofort wieder ausgebremst, denn Karmaplanet Saturn wird uns durch ein Quadrat zum Mond in den Zwillingen einiges abverlangen. Es legt sich ein Schatten auf unsere Seele, was dem Abend eine gewisse Schwere verleiht. Da Saturn unser Seelenleben beeinflusst, werden wir in geistiger Hinsicht gehemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt und wir laufen Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben.

Lösen wir uns von der Vergangenheit und lassen unser altes Karma hinter uns!

