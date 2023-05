Mondkraft heute 30. Mai 2023 – Mond in der Waage am Tag des Mondes

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage führt am Tag des Mondes durch kraftvolle Energien in die neue Woche. Bewahren wir unser seelisches Gleichgewicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Mond Sextil Mars – Tag des Mondes.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ausgewogenheit, Liebe und Harmonie bestimmen die Waage-Tage. Versuchen wir Konflikte zu umgehen, damit die harmonische Stimmung erhalten bleibt.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage am Tag des Mondes

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Montag ist der Tag des Mondes und wird von den großen Gefühlen regiert. Diese können sehr intensiv und positiv sein, aber es besteht auch die Gefahr, in Stimmungsschwankungen und Launenhaftigkeit zu verfallen. Falls wir einen Streit beenden wollen, dann ist besonders am Tag des Mondes der passende Zeitpunkt für eine Versöhnung.

Der Mond begünstigt zudem gemütliche Kuschelstunden und Entspannungsübungen. Da wir nicht so schmerzempfindlich sind, eignet sich dieser Tag auch gut für einen Zahnarztbesuch. Der Montag gilt auch als „fruchtbarer“ Tag. Wer einen Babywunsch verspürt, sollte deshalb an diesem Tag „üben“.

Es ist aber auch eine gute Zeit, alle persönlichen Anliegen zu regeln, in denen wir uns gefühlsmäßig unsicher waren. Seien wir am Tag des Mondes präsent und gehen in uns hinein. Priorisieren wir die kommende Woche und ruhen uns am Abend aus oder nehmen ein entspannendes Bad, um Kraft für die restliche Woche zu schöpfen.

Wir haben durch den Mond in der Waage aber auch die Möglichkeit, Unstimmigkeiten anzusprechen und diese aus dem Weg zu räumen. Voraussetzung fürs Gelingen ist allerdings gegenseitiger Respekt sowie die Bereitschaft, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir sollten bei der Mondkraft heute auf alle Fälle darauf achten, bestehende Konflikte, für die es keine Lösung gibt, geschickt zu umgehen. Sollte es heute trotz der ausgeglichenen Stimmung zu Auseinandersetzungen kommen und man prescht mit einer Portion Ärger auf den andern los – auch wenn dies vielleicht berechtigt ist – dann könnte man es sich mit demjenigen für immer verscherzen. Lieber erst warten, bis die große Wut verraucht ist, damit man einen Bruch im nachhinein nicht bereuen muss. Zeigen wir uns kompromissbereit, um das seelische Gleichgewicht zu bewahren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Durch ein Sextil zwischen Energieplanet Mars und dem Mond in der Waage erhalten wir neue Kraft. Dieser Aspekt schenkt uns starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft. Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen.

Wir strotzen unter diesem starken Mars-Einfluss nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Nutzen wir die kosmischen Kräfte für unser Weiterkommen, dann ist alles möglich!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Gifte, Chemikalien und Schadstoffe gehören inzwischen zum Alltag. Die Mikroalge Chlorella kann hervorragend dazu beitragen, die tagtäglich auf unseren Körper einwirkenden Giftstoffe auf einfache Art und Weise zu binden und auszuscheiden.

Entgiften mit der Chlorella-Alge >>>

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Planeten wirken mit unterschiedlichen Frequenzen auf die Erde und somit auch auf uns. Finde heraus, welche Planeten dich seit deiner Geburt begleiten und wie du ihre energetischen Impulse gezielt für dein Leben nutzen kannst, damit du zu einem besseren Karma gelangen kannst.

Kosmische Befreiung >>>

Mond-Magie der Mondkraft heute

Beim ausgeglichenen Waage-Mond sind wir liebevoll und freundlich, weil wir die Sympathien unserer Mitmenschen nicht verlieren wollen. Trotzdem können wir uns auch bei diesen harmoniesüchtigen Mond-Energien nicht alles gefallen lassen und nicht jeder versteht zarte Andeutungen. Wenn wir uns von den Menschen in unserer Umgebung mehr Aufmerksamkeit wünschen, sollten wir das deshalb auch klar formulieren. Drum herum reden verwirrt am Ende nur und es kommt nichts dabei raus.

Steigen wir aus dem permanenten Gedankenkino aus und legen festgefahrene Verhaltensmuster ab. Machen wir uns bewusst, dass wir mehr sind als unsere Gedanken und Reaktionen. So können wir realisieren, dass wahrhaft Großes wie Liebe und innerer Friede jenseits unseres begrenzten Verstandes liegen. Alte Probleme lösen sich, Leichtigkeit und Freude stellen sich ein, das Leben gelingt.

Leben im Jetzt >>>