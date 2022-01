Mondkraft heute 30. Januar 2022 – unruhiger Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute wirkt durch den klärenden Mond im Steinbock und Herrscherplanet Saturn den angespannten Aspekten entgegen. Sonne und Uranus sorgen für unberechenbare Handlungen und werfen alles über den Haufen – Alles ist möglich, aber nichts ist fix! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond in Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Sonne Quadrat Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verfolgen wir konsequent unsere ins Auge gefassten Pläne.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute fordert uns unter diesem Mond im Steinbock dazu auf, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen und die Vergangenheit loszulassen. Viele von uns werden vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei immer seinem Herzen folgen. Das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung auch positive Impulse erhalten können.



Saturn als Herrscherplanet des Tierkreiszeichen Steinbock schenkt uns bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch die großen Ziele im Leben erreichen können. Setzen wir alle Pläne in die Tat um, aber bedenken wir, dass es durch die störenden kosmischen Einflüsse auch längere Zeit dauern kann, bis wir die Früchte unserer Bemühungen ernten können.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Wir müssen jedoch auch damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit heute besonders aktiv sind. Wir befinden uns zwar auf dem Weg der Erneuerung, jedoch könnte es sein, dass sich alte Verletzungen, Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns vorerst behindern können.

Kehren wir an unseren eigenen Seelenort zurück und prüfen wir, was uns im Innersten noch belastet und losgelassen werden möchte. Schließen wir mit der Vergangenheit ab, damit wir uns auf die bevorstehenden Veränderungen konzentrieren können.

Sorgen wir für innere Klarheit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Sonne und Uranus verlangen durch eine Quadratstellung besondere Achtsamkeit, da es in allen Lebensbereichen zu Spannungen kommen kann. Unter diesem negativen Aspekt kann es durchaus vorkommen, dass wir alle unsere Pläne über den Haufen werfen und alles zunichte machen, was wir uns bereits mühevoll aufgebaut haben. In unseren Partnerschaften kann das unberechenbare Verhalten, das dem Sonne Uranus Quadrat zuzuschreiben ist, sogar zu Trennungen führen.

Die rebellische Natur des Uranus kommt bei diesem Quadrat zur Sonne verstärkt zum Vorschein und wir verweigern dabei alles, was von uns erwartet wird. Wenn wir uns von diesem negativen Einfluss leiten lassen, müssen wir mit vielen Konfrontationen und Hindernissen rechnen. Wir werden auch unberechenbare Menschen oder Umstände treffen, die Stress in unser Leben bringen. Dieses Sonne-Uranus-Quadrat stellt zudem den Abschied vom Gewohnten in den Raum und wir spüren eine innere Unruhe, die sich durch Reizbarkeit oder Nervosität bemerkbar macht.

Rechnen wir also damit, dass nichts so läuft, wie wir es für uns vorgesehen haben. Plötzliche Änderungen stehen im Vordergrund, die uns regelrecht aus der Bahn werfen können. Wir besitzen zwar viel Einfallsreichtum, jedoch fehlt uns für die Umsetzung unserer Ideen die nötige Durchsetzungskraft, so dass vieles im Sand verlaufen wird. Allgemein gesehen löst der Spannungsaspekt zwischen Sonne und Uranus massive Widerstände gegen alles und jeden aus.

Sorgen wir für innere Ruhe, um der Unberechenbarkeit keinen Raum zu geben!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund, ganz und vollkommen. Krankheit entsteht nur, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Die russische Heilerin und Erfolgsautorin Lumira gibt uns hocheffektive Techniken an die Hand, mit denen wir Körper, Seele und Geist wieder in Harmonie mit dem höchsten Bewusstsein bringen können.

Das perfekte Heilsystem für die Neue Zeit >>>.

.

*****

.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

***** .



Extra-Tipp der Mondkraft heute

Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen, jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden.

Tools für die Neue Zeit >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In dieser herausfordernden Zeit müssen wir immer wieder mit Stress-Situationen und Gefühlsschwankungen rechnen. Wenn uns alles zu viel wird, sollten wir uns eine Auszeit nehmen, um die innere Ruhe wieder zu finden.

.

Die Elise-Energie ist reine Lebensenergie und kann den Heilungsprozess bei allen Arten von Krankheiten und Beschwerden unterstützen.

Heilen mit himmlischer Kraft >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>>

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Gehen wir raus in die Winterluft und tanken unsere Energiespeicher auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

This Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.