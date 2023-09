Mondkraft heute 3. September 2023 – Widder-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Widder-Mond sorgt während der Mondpause für unberechenbare Handlungen. Pluto im Steinbock löst innere Spannungen und emotionale Belastungen aus. Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 17.00 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder zum Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Löwen – Mond Quadrat Mars – Mond Quadrat Pluto – Mondpause zum Mond im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht zu unbedachten Reaktionen hinreißen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Widder-Mond in der Mondpause

Die Mondpause, die um 13.58 Uhr beginnt, nimmt dem Widder-Mond durch negative Einflüsse all seine Dynamik. Die explosiven Energien von Mars sorgen durch eine Quadratstellung zum Mond im Widder vorerst für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

So treibt uns ein Quadrat zum Handeln an und fordert uns auf, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können. Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können jedoch durch die negativen Einflüsse von Mars großen Schaden anrichten.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Belastend wirkt auch der negative Einfluss von Pluto, der ebenfalls im Quadrat zum Mond steht und emotionale Störungen mit sich bringt, die unsere Gefühlswelt und ebenso unsere persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Während man sich äußerlich nichts anmerken lässt, können im Inneren gewaltige Kräfte brodeln, die plötzlich und mit intensiver Wirkung zum Ausbruch kommen. Die aufwühlenden Energien von Pluto können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond in Stier darauf, was um uns herum geschieht. Wenn wir während der Mondpause strukturiert bleiben, können wir die Regenerationskräfte von Pluto zu unseren Gunsten nutzen! Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Stier Irgendwie scheinen wir heute wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellische Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundung zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen. Erst nach der Mondpause glätten sich die Wogen wieder und die störenden Einflüsse, die sich aufgebaut haben, verlieren durch den Mondwechsel vom Widder in den Stier deutlich an Intensität, so dass Ausgeglichenheit und Stabilität den restlichen Tag bestimmen werden. Der Mond im Stier lässt uns etwas zur Ruhe kommen, damit wir unsere Akkus aufladen können. Wir können wieder aufatmen und uns auf eine Zeit der Ausgeglichenheit einstellen, denn die stürmischen Energien sind vorerst einmal vorbei. Sehr ausgeprägt ist nun auch unser Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden. Widmen wir uns den schönen Dingen des Lebens!

. Verpassen, verschieben und bewahren wir nichts, was Freude und Lächeln in unser Leben bringen könnte… Carpe Diem! NUTZE diesen Tag! >>>

. Mondkraft heute mit dem Mond im Widder  Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>> . Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane . Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gerne selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der elektrischen Getreidemühle legen wir selbst die Grundlage für eine gesunde, nährstoffreiche und genussvolle Ernährung! Elektrische Getreidemühle >>>. BIO Hafer – keimfähig und unbehandelt >>>.

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Viele schwere Erkrankungen, die unsere moderne Ernährungsweise mit sich bringt, lassen sich durch Hafertage sanft, aber wirksam lindern. Die einfache Ernährungsumstellung wird zur Reset-Taste, mit der der Stoffwechsel auf gesunde Art neu gestartet wird. Schön, schlank und gesund mit der Haferkur >>>.

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Wer nicht gerade mit unaufschiebbaren Pflichten beschäftigt ist, sollte sich ein wenig Zeit für sich reservieren. Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht wahren zu können.

. Die Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Übungstechniken aktivieren Zellräume, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern. Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele! Erneuere deine Zellen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Alle Fruchtpflanzen können heute gedüngt werden. Das Gießen der Pflanzen sollten wir jedoch vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Im Liebesleben geht es temperamentvoll und leidenschaftlich zu. Es kann allerdings auch leicht zu Eifersuchtsszenen und Streitigkeiten kommen. Beruf/Karriere – Gehen wir Kontroversen am Arbeitsplatz aus dem Weg! Schon der geringste Anlass kann zu einer heftigen Auseinandersetzung führen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

..

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.