Mondkraft heute 3. Oktober 2022 – Halbmond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Steinbock für einen schwierigen Start in die neue Woche. Missverständnisse und Spannungen belasten alle Lebensbereiche. Uranus im Stier kann die negativen Mondenergien wieder auflösen und weist auf einen neuen Weg hin. Vermeiden wir alle Konfliktsituationen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Halbmond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Wassermann – Mond Trigon Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

„Das Glück wohnt nicht im Besitz und nicht im Geld, das Glücksgefühl ist in der Seele zuhause.“ – Demokrit

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Viele von uns werden das Gefühl haben, mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein, denn der Halbmond-Einfluss erschwert den Start in die neue Woche. Die Mondkraft heute macht durch den Halbmond im Steinbock ein Miteinander nicht gerade einfach. Durch denn Halbmond fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond im Steinbock keine Seltenheit.

Die Halbmond-Mondphase sorgt auch für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können. Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich. Der Halbmond im Steinbock hat allerdings nicht nur negative Energie im Gepäck, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte – vor allem, um uns von negativer Energie zu befreien und unbelastet in die nächste Mondphase zu starten.

Der Halbmond-Einfluss lässt uns aber auch deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die bei der Mondkraft heute anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Vermeiden wir alles, was zu einem Konflikt führen könnte!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock

Ein besonders harmonischer Mondaspekt nimmt dem störenden Halbmond im Steinbock am späten Nachmittag seine negative Energie, denn Uranus im Stier sorgt durch ein Trigon mit dem Steinbock-Mond dafür, dass wir voller Freude neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen werden. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Der Uranus-Einfluss bringt somit positive Veränderungen mit sich. Wir sind zielstrebig und einfallsreich und haben dabei auch eine glückliche Hand bei allen Unternehmungen. Wir können gänzlich neue Wege gehen und zeigen Offenheit für alle Chancen, die sich uns nun bieten – wir müssen nur zupacken!

Wir sind also dazu aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen. Viele von uns werden dabei vor wichtige Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock jedoch immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen, denn das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir auch der Auflösung übergeben müssen.

Streben wir nach Allem, was unserem Leben neue Freiräume und neue Aussichten verspricht!

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Wir können die Spitzen von kränkelnden Pflanzen abschneiden, da sie sich rasch erholen und wieder austreiben werden.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Auch für die Haut- und Nagelpflege ist diese Mondphase perfekt geeignet.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen. Außerdem sollten wir ausgiebig lüften, denn wir benötigen eine gute Luftqualität.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher schädlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

