Mondkraft heute 3. März 2024 – Mond im Schützen – Halbmond

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond im Schützen einen energiereichen Tag, der mit Idealismus und Lebensfreude durchzogen ist. Nehmen wir uns vor dem störenden Halbmond in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Halbmond im Schützen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns begeistern, aber vergessen wir nicht, dass es durchaus mehrere Sichtweisen einer Situation und mehr als nur eine Wahrheit geben kann!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht treibt uns der Mond in Schütze immer wieder dazu an, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir sind Suchende die nach Höherem streben, sodass uns ein ganz normaler Alltag oft zu langweilig ist und uns ruhelos macht. Wir neigen bei diesen dynamischen Schütze-Energien jedoch auch zur Übertreibung, da wir immer das Maximum erreichen wollen.

Gehen wir mit Offenheit und Neugier an neue Dinge heran und versuchen wir unseren Horizont zu erweitern, denn für uns ist alles wichtig, was unsere Sinnsuche unterstützt und was wir dann in Beziehung zu uns und dem Leben setzen können. Wir genießen es, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren.

Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus. Auf die Barrikaden gehen wir allerdings, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt, da wir es nicht ertragen können, eingeengt oder in eine starre Alltagsroutinen gepresst zu werden.

.

.

Beim Mond in Schütze gilt es, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren, allerdings müssen wir beachten, den eigenen Erfolg nicht auf Biegen und Brechen erzwingen zu wollen. Wenn wir uns eine gewisse Portion Realismus bewahren und nicht unbedacht vorpreschen, dann werden wir gute Ergebnisse erzielen.

Schütze-Tage eignen sich auch hervorragend, um die schönen Seiten des Lebens einfach zu genießen. Beschäftigen wir uns vorwiegend mit allem, was uns inspiriert, begeistert und beflügelt, denn schöpferische und kreative Projekte profitieren von den dynamischen Mondkräften.

Lassen wir uns von den kosmischen Energien kraftvoll nach vorne treiben!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Schützen

Am späten Nachmittag (ab 16.15 Uhr) ändert sich die lebensbejahende Stimmung, denn der Halbmond im Schützen sorgt für negative Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen Auswirkungen hat. Konflikte und Missverständnisse innerhalb unserer Beziehungen sind beim Halbmond keine Seltenheit, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.

Wir besitzen zudem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum teil in massiven gesundheitlichen Störungen. Wir sollten uns deshalb eine Auszeit gönnen – auch von unseren Beziehungen. Nehmen wir uns unbedingt Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen.

Wir neigen dazu, wie gelähmt von den negativen Energien voller Sorge abzuwarten, was als nächstes passieren wird. Der Halbmond im Schützen lässt uns auch deutlich spüren, wie sehr die täglichen Herausforderungen unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Zeigen wir Mut und packen kraftvoll alle Dinge an, die getan werden müssen!

.

.

.

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond im Schützen



.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die kraftvollen und schöpferischen Impulse, um den Beginn einer neuen Lebensphase anzustoßen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Zimmerpflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.