Mondkraft heute 3. Februar 2024 – Halbmond im Skorpion am Portaltag

Die Mondkraft heute am Portaltag sorgt durch den Halbmond im Skorpion für einen schwierigen Start ins Wochenende. Uranus bringt massive Störungen mit sich. Energieplanet Mars kann den negativen Einflüssen entgegenwirken. Tanken wir neue Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Halbmond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Opposition Uranus – Mond Sextil Mars – Mond am Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer nichts erwartet, kann nicht enttäuscht werden!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Halbmond im Skorpion

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Skorpion an diesem Portaltag dafür, dass wir den Start ins Wochenende als eher belastend empfinden werden. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird.

Wichtig ist an solch anstrengenden Mond-Tagen, dass wir authentisch bleiben und nicht versuchen unsere Ideen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, da sich das Ergebnis zu unserem Nachteil auswirken wird. Wir werden durch den Halbmond im Skorpion mit unterschiedlichen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns einerseits körperlich angeschlagen und werden anderseits urplötzlich in Konflikte verwickelt.

Wir besitzen durch die negativen kosmischen Halbmond-Einflüsse außerdem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum Teil in gesundheitlichen Störungen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns so oft es geht eine Auszeit gönnen.

Auch Uranus wird für Belastungen sorgen, da er in Opposition zum Mond im Skorpion steht. Gefühlsbetonte Menschen können darauf sehr heftig mit abrupten Stimmungswechseln, Launen und Unzuverlässigkeit reagieren. Der Mond steht ja für den gesamten Gefühlsbereich und Uranus für die Unangepasstheit und Revolution, der seine Kräfte bei dieser Opposition auch völlig rücksichtslos einsetzen wird.

Die unruhigen Energien, die auf unsere Gefühlswelt einwirken, betreffen vor allem unsere Beziehungen, denn Revoluzzer Uranus will uns aus zu engen emotionalen Bindungen oder von einem zu angepassten Verhalten befreien. Da es sich hier um einen Spannungsaspekt handelt, sind damit Widerstände verbunden, die auch ungewollte Krisen in allen Lebensbereichen auslösen können.

Versuchen wir die innere Ruhe zu bewahren!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Halbmond im Skorpion

Energieplanet Mars schwächt am Nachmittag durch ein Sextil zum Halbmond im Wassermann die negativen Einflüsse ab und schenkt neue Kraft. Dieser Aspekt schenkt uns starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft.

Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen und strotzen unter diesem starken Mars-Einfluss nur so vor Aktivität, Energie sowie Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können.

Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Nutzen wir die kosmischen Kräfte für unser Weiterkommen, dann ist alles möglich!

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Skorpion



