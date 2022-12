Mondkraft heute 3. Dezember 2022 – Mond im Widder – Neptun direktläufig

Die Mondkraft heute hebt durch den Mond im Widder das Energieniveau noch einmal deutlich an. Neptun wird wieder direktläufig und lässt alles an die Oberfläche kommen. Finden wir zu unserem wahren Selbst! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in Zwillinge – Mond Sextil Mars – Mondt Trigon Venus – Mond Sextil Saturn – Neptun direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir spüren starke Energien und können alles schaffen, was wir uns vornehmen – Vergessen wir nie, dass wir stärker sind als uns bewusst ist!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Durch eine Power-Konstellation von Zeichenherrscher Mars mit dem Mond im Widder, die sich zu einem vorteilhaften Sextil verbinden, werden wir von einen enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, aber erhalten auch die Fähigkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen. Ein Sextil ist eine aktive und antreibende Kraft, die als produktiver Ansporn genutzt werden kann, wenn wir etwas im Leben erreichen wollen. Die Planeten verhelfen uns dabei immer zu ergänzenden Eigenschaften und wirken durchwegs günstig, weil keine Spannungen enthalten sind.

Achten wir jedoch darauf, dass wir alle Pläne dennoch mit Bedacht angehen. Nur mit sorgfältiger Planung und Geduld sind konstruktive und innovative Durchbrüche möglich. Vermeiden wir mit allen Mitteln, durch unüberlegte und allzu ungestüme Vorgehensweise unsere Vorhaben voranzutreiben, denn nur durch kluges Handeln ist uns der Erfolg gewiss.

Liebesplanet Venus greift durch ein Trigon mit dem Mond im Widder wohlwollend in das Tagesgeschehen ein. In unserer Beziehung herrscht dadurch großes Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners und wir werden sehr harmonisch und verständnisvoll miteinander auskommen können. Vertrauen wir einander aus der Tiefe unserer Empfindungen heraus und nutzen wir die gestärkte Liebesenergie für Versöhnungen!

.

.

Besonders positive Einflüsse werden uns heute durch Karmaplanet Saturn geschenkt, der sich mit dem Mond im Widder zu einem vorteilhaften Sextil verbindet. Saturn wird uns in erster Linie dabei unterstützen, dass wir nicht durch Hauruck-Aktionen unsere Pläne verwirklichen, denn mit dieser Konstellation sind wir Meister in der Beherrschung unserer ungestümen Gefühle, die von Zeichenherrscher Mars befeuert werden. Wir verfügen zudem über eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft, Ernst, Geduld und Beharrlichkeit. Durch spürbare Arbeitsfreude, Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein können wir dennoch viele Erfolge erlangen. Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Neptun direktläufig

Neptun wird heute Nacht wieder direktläufig und beendet seine Rückläufigkeit, die am 28. Juni begonnen hat. Neptun steht für Phantasien, Träume, Illusionen und baut diese nun verstärkt wieder auf. In der rückläufigen Phase hat er uns idealerweise unterstützt, um uns von alten Dingen, Träumen und Illusionen loszulösen. Mit seiner Direktläufigkeit sollen wir uns nun erinnern, dass wir zu jedem Zeitpunkt das Beste und das Leben unserer Träume verdienen, wobei wir uns nicht mit weniger zufriedengeben geben sollten.

Wir erleben diese Zeit der Direktläufigkeit aber auch oft als sehr frustrierend, wenn es um das Artikulieren von Gefühlen geht. Dennoch kann ein echter Durchbruch stattfinden, den wir aber erst später erkennen werden. Innere Grenzen werden durch Neptun in Fische direktläufig im Unterbewusstsein aufgelöst, damit wir weicher und realistischer werden, neue Perspektiven erfahren können und um mehr zu unserem wahren Selbst zu finden.

Neptun in den Fischen direktläufig bringt aber auch negative Einflüsse mit sich, denn er vernebelt alles, versucht etwas zu verschleiern und ist nicht richtig greifbar, so dass es uns daher an Klarheit mangelt. Natürlich können wir die Zeitqualität trotzdem sinnvoll nutzen und anstehende Veränderungen selbst in die Hand nehmen, um Platz für Neues zu schaffen.

Die Mondkraft heute lässt durch Neptun direktläufig alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt!

.

..

Die Mondkraft heute mit Neptun in Fische



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Magie des Lebens besteht darin, einfach nur zu sein. Wir müssen nicht immer etwas tun, denn wenn wir ständig durchs Leben hetzen, blockieren wir unsere allgegenwärtige und verfügbare Kraft, die wir für das aufheben sollten, was wirklich wichtig ist – Loslassen ist heute die Devise!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

