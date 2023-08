Mondkraft heute 3. August 2023 – Mond in Fische

Durch eine Mond-Saturn-Spannung sind wir am Vormittag allerdings innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Wir sollten uns fragen, was uns genau stört und dann das Problem in Ruhe analysieren. Sonst könnte eine unerwartete Melancholie entstehen.

Wir können durch den Saturneinfluss auch von Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifel geplagt werden, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den noch immer nach Veränderung strebenden Energien völlig im Wege steht.

Achten wir darauf, dass unsere negativen Gedanken nicht überhand nehmen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

Merkur, der normalerweise für eine klare Denkweise sorgt, durchzieht den Abend mit negativen Energien, da er in Opposition zum Mond in Fische steht, was vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen durch den schwierigen Merkureinfluss gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Wirken wir unkontrollierbaren Ausbrüchen mit der nötigen Seelenruhe entgegen!

