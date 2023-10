Mondkraft heute 29. Oktober 2023 – einflussreicher Mond im Stier

Die Mondkraft heute bringt durch den immer noch spürbaren Vollmond mit dem Mond im Stier eine Vielzahl von unterschiedlich wirkenden Konstellationen mit sich. Besonders Jupiter, Mars und Merkur sind aktiv und beeinflussen den Tagesablauf nicht nur positiv. Halten wir unsere Zunge in Zaum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Merkur Opposition Jupiter – Mond Opposition Merkur – Mond Opposition Mars – Mond Trigon Neptun – Merkur Konjunktion Mars.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bemühen wir uns, nicht zu engstirnig zu erscheinen und zeigen wir uns tolerant. Beharrlichkeit ist heute die Devise!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Ausgeglichenheit und Beständigkeit haben beim Mond im Stier nach dem intensiven Vollmond, der auch am heutigen Tag seinen Einfluss spüren lassen wird, einen besonderen Stellenwert. Wir können unsere innere Balance jedoch nur dann erhalten, wenn wir den negativen Einflüssen nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken.

Besonders Merkur und Mars können vieles aus dem Gleichgewicht bringen, aber auch eine oppositionelle Verbindung von Merkur und Jupiter ist uns nicht wohlgesonnen und stellt uns vor Herausforderungen. Es machen sich Ruhelosigkeit, Nervosität und Inkonsequenz breit, wobei wir es mit der Wahrheit ebenfalls nicht so genau nehmen.

Merkur, der normalerweise für eine klare Denkweise sorgt, durchzieht den Vormittag mit negativen Energien, da er in Opposition zum Mond im Stier steht, was vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken. Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten.

In Acht nehmen müssen wir uns zeitgleich vor Energieplanet Mars, der ebenfalls in Opposition zum Mond im Stier steht. Es breitet sich dadurch eine aggressive Stimmung aus, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren. Emotional gesehen ist unsere Stimmungslage sehr wechselhaft und wir fühlen uns schnell angegriffen.

Durch den Einfluss von Mars verhalten wir uns zudem provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

Dieser eher unruhige Tag bringt jedoch nicht nur spannungsgeladene Konstellationen mit sich. Neptun, der sich harmonisch mit dem Mond im Stier verbindet, greift gegen Mittag wohlwollend in das turbulente Tagesgeschehen ein. Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns dabei Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können, wenn wir den positiven Einflüssen genügend Raum geben.

Stellen wir uns den Unruhen mit der stiertypischen Hartnäckigkeit in den Weg.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Besondere Aufmerksamkeit verlangt eine Konjunktion zwischen Merkur und Mars, die ab Nachmittag zu wirken beginnt und uns auch in die neue Woche begleiten wird. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, mehr zu versprechen, als wir halten können und sind auch sehr anfällig, unseren Träumereien nachzuhängen. Wir reden allerdings immer so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was es uns ermöglicht, klare Entscheidungen herbei- zuführen und uns daran zu halten. Allerdings sollten wir dabei nicht zu ungeduldig vorgehen.

Wir sind zwar durch diese Merkur Jupiter Konjunktion auch sehr neugierig und wissbegierig, aber die hohen Ideen, die uns imponieren, können wir kaum in die Wirklichkeit umsetzen. Auch wenn unser Verstand rege ist und wir durch diese Merkur Mars Konjunktion über ein hohes Maß an geistiger Kraft verfügen, stellen sich uns viele Fragen, auf die wir keine Antworten wissen.

Zwar engagieren wir uns liebend gerne für eine Sache, werden dabei aber in Konflikte geraten, weil wir häufig zu ungestüm unsere Position vertreten. Diese Konjunktion hat aber nicht nur negative Einflüsse, sondern kann auch inspirierend sein. Wenn wir genug Mut aufbringen, darf jetzt nämlich alles raus, was wir schon lange loswerden wollten – ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft.

Verfolgen wir hartnäckig unsere Ziele, aber gehen dabei mit Bedacht vor!

