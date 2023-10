VOLLMOND: Mondkraft heute 28. Oktober 2023 – Vollmond im Stier – Mondfinsternis

Die Mondkraft heute wird durch den Vollmond im Stier als Jagd-Mond von gegensätzlichen Kräften beherrscht und kann schicksalhafte Veränderungen auslösen. Die Mondfinsternis verstärkt die herrschenden Energien und schenkt die Kraft der Transformation. Handeln wir nicht zu impulsiv! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 13.45 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: Vollmond im Stier – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Mondpause – Mondfinsternis – Jagd-Mond

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Vollmond beeinflusst nicht nur das Wetter, sondern auch Körper und Psyche. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn wir heute besonders reizbar sind – Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und üben wir uns in Gelassenheit!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Stier – Jagd-Mond

Der Vollmond im Stier, der als Jagd-Mond erst um 22.25 Uhr seine ganze Kraft entfalten wird, birgt zwar ein gewaltiges Potential in sich, wird jedoch durch die Sonne im Skorpion von gegensätzlichen Kräften beherrscht, da die Qualitäten von Vollmond und Sonne aufeinander prallen. Der Skorpion verlangt Loslassen und Transformation, der Stier hingegen beharrt auf Festhalten.

Da uns allerdings der Vollmond mit einem besonderen Energieschub beschenkt, werden wir eine enorme Kraft verspüren, die uns vorwärts bringt und uns zudem beflügelt, alles Alte und Belastende hinter uns zu lassen. Während die Sonne im Skorpion für Transformation und Heilung steht, fördert der Stier die Liebe zu uns selbst.

Nutzen wir die Energie vom Vollmond im Stier, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Keine Mondphase unterstützt uns besser als diese, um alles was uns belastet der Auflösung übergeben zu können. Die gestaltende Kraft des Tierkreiszeichen Stier hilft uns auch dabei, dass wir Pläne nun in die Tat umzusetzen können.

Wir haben auch ein hervorragendes Gespür, den richtigen Riecher und eine enorm verfeinerte Intuition. Jetzt „riechen“ wir, wenn etwas nicht passt und vor uns geheim gehalten wird. Und das können wir auch noch in den kommenden Wochen gut nutzen. Dieser Vollmond bringt zudem einige tiefgreifende Veränderungen mit sich und kann für viele von uns eine drastische Wende im Leben darstellen.

Dieser Vollmond im Stier hat zwar durch die tiefgründige Skorpion-Energie der Sonne eine starke transformierende und heilende, aber auch eine extrem herausfordernde Energie. Es geht vor allem darum zu erkennen, wo uns Ängste, Zwänge und alte Glaubensmuster daran hindern, unseren natürlichen Rhythmus wieder zu finden.

Wir müssen deshalb eine Balance zwischen Sicherheit und Beständigkeit sowie „sich einlassen“ und „loslassen“ finden. Fragen wir uns deshalb immer wieder: Was sollte festhalten werden? Was sollte losgelassen werden?

Lassen wir uns mutig auf alles Neue ein und beenden wir, was einem erfüllten Leben im Wege steht!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Stier und partielle Mondfinsternis

Der Vollmond im Stier wird von einer partiellen Mondfinsternis begleitet und ist dadurch noch intensiver spürbar. In der Astrologie symbolisiert die Mondfinsternis vor allem Transformation, auch wenn die Finsternis dieses Mal den Mond nur zu einem kleinen Teil verdunkeln wird. Ob Lachflash mit guten Freunden, Herzschmerz oder einfach mit sich selbst zufrieden sein — Der Mond verkörpert unsere Gefühlswelt, unser inneres Kind und emotionalen Bedürfnisse. Der Vollmond kann daher schnell einmal für Gefühlschaos sorgen.



Noch nicht über den/die Ex hinweg, mehr spürbare Gefühle für eine Affäre oder Verhaltens- und Glaubensmuster, die uns immer noch ausbremsen – Der Vollmond im Stier bringt durch die partielle Mondfinsternis alles an die Oberfläche und gibt uns die Chance Altes aufzuarbeiten, die Gefühle zu sortieren, aber auch alles, was nicht passt, einfach loszulassen. So können wir Platz für neue Abenteuer, Glück und Menschen schaffen, die uns guttun.

Dieser besondere Vollmond ermöglicht es durch die Mondfinsternis auch, uralte, unbewusste Pakte endlich aufzulösen, denn karmische Knoten können jetzt durchtrennt werden. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um sich von karmischen Belastungen zu befreien, die einem das Leben oft so schwer gemacht haben.

Um diese magische Mondmacht zu nutzen sollte man sich am Abend, wenn die Mondfinsternis am intensivsten ist, etwas Zeit zu nehmen und in eine Meditation einzutauchen. Beobachten wir, welche Gefühle und Gedanken in uns aufsteigen und welche positiven Bilder die negativen alten Gedanken ersetzen. Tragen wir diese neuen Erkenntnisse in unser Bewusstsein.

Neubeginn, frischer Wind, Kickstart… jetzt ist die Zeit dafür, ganz zu seinem neuen Ich zu stehen!

