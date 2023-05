Mondkraft heute 29. Mai 2023 – Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute bringt nach einer energielosen Mondpause durch den Mond in der Waage eine friedliche und harmonische Stimmung mit sich. Neptun stiftet Verwirrung und vernebelt die Realität. Pluto löst intensive Gefühle aus. Drosseln wir das Tempo! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.52 im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Mond Opposition Neptun – Mond Trigon Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Warten wir mit allen Aktivitäten, bis die Mondpause vorbei ist!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute schenkt uns mit dem Mond in Jungfrau vor der Mondpause zum Mond in der Waage, die um 11.47 Uhr beginnt, die Möglichkeit, in die Tiefen der Seele einzutauchen. Wem es bisher nicht gelungen ist, einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen, hat heute noch einmal die Gelegenheit, durch Innenschau eventuell vorhandene seelische Blockaden zu erkennen und aufzulösen.

Bevor der harmoniesüchtige Mond in der Waage nach der Mondpause für ausgleichende Energien sorgt, müssen wir uns jedoch vor Neptun in Fische in acht nehmen, der in Opposition zum Mond steht und uns bis zum Mondwechsel massiv beeinflussen wird. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben.

.

.

Durch den Einfluss von Neptun entfliehen der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung. Wir werden auch feststellen, dass uns die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern. Durch den neptunischen Einfluss täuschen wir uns zudem in unseren Einschätzungen und deshalb ist es wichtig, bis zur Mondpause zum Mond in der Waage das Tempo zu drosseln, um zu überlegen, was die richtige Entscheidung für uns persönlich ist. Stellen wir uns der Realität!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto, der im Trigon zum Mond steht, löst am Nachmittag mit dem Mondwechsel in die Waage den negativen Einfluss von Neptun auf und wird uns zudem mit ausreichend Energie versorgen, damit wir nach der kräfteraubenden Mondpause wieder in Schwung kommen.

Wir erhalten die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen. Pluto schenkt uns auch emotionale Unterstützung und wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind. Außerdem sind wir in der Lage, nun vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Der Mond in Waage erweckt nach der Mondpause das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, denn wir sind am liebsten immer in gleichbleibender Balance. Wer sich dennoch tief im Inneren noch unsicher und unausgeglichen fühlt, sollte sich mit einem möglichst harmonischen und konfliktfreien Aussen umgeben.

Lassen wir uns nach der Mondpause von einer Welle der Harmonie tragen!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Man muss nicht immer diplomatisch sein, sondern kann seinem Frust und Ärger auch mal freien Lauf lassen. Ein Wutausbruch befreit und kann Veränderungen bewirken.

.

