Mondkraft heute 29. Juni 2023 – Mond im Skorpion am Portaltag

Die Mondkraft heute am Portaltag geht durch den Mond im Skorpion in die Tiefe unserer Emotionen und schenkt einen Tag der Regeneration. Positive Planetenkräfte unterstützen uns in allen Lebensbereichen. Wir müssen dieses kosmische Geschenk nur auspacken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Sonne Trigon Saturn – Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Mondkraft heute mit Mondkalender – Mond im Skorpion am Portaltag

Alles was wir in der letzten Zeit bereits entschieden oder schon begonnen haben, kann sich durch die Mondkraft heute am Portaltag mit dem Mond im Skorpion entfalten und langsam zur Reife kommen. Durch Herrscherplanet Pluto befinden wir uns in einer kraftvollen Phase, die uns stärkt, aufbaut und widerstandsfähig macht. Wer aktuell krank ist oder mit anderen Belastungen zu kämpfen hat, erhält durch die Regenerationskraft des Skorpions wieder mehr Lebensmut.

Die große Kraft von Pluto im Steinbock lässt unser Gefühlsleben, aber auch unsere Vitalität immer wieder erneuern, was uns eine starke psychische und körperliche Widerstandskraft verleiht. Pluto bringt zudem Klarheit und wichtige Erkenntnisse für unseren weiteren Lebensweg, die uns einen entscheidenden Schritt vorwärts bringen können.

Dies ist außerdem ein guter Tag, um sich mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen zu beschäftigen, weshalb wir uns genügend Zeit nehmen sollten, um uns mit Themen zu auseinanderzusetzen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Geben wir dabei auch unseren Schattenthemen genügend Raum.

