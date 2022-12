Mondkraft heute 29. Dezember 2022 – Merkur rückläufig – Mondpause

Bei der Mondkraft heute machen sich durch Merkur rückläufig Altlasten bemerkbar und das Leben gerät aus den Fugen. Die Mondpause zum Mond in Widder fordert uns körperlich und seelisch heraus. Vermeiden wir Hauruck-Aktionen und üben uns in Geduld! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.37 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in Zwillinge – Merkur rückläufig – Mondpause zum Mond im Widder – 5. Rauhnacht

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schaffen wir Ordnung, erlösen wir uns von Altlasten, ziehen wir Bilanz, überdenken wir unsere Ziele, schmieden wir Pläne… aber überstürzen wir nichts!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Merkur rückläufig

Zum dritten Mal in diesem Jahr wird Merkur rückläufig und mahnt uns bis 12. Januar 2023 zu erhöhter Vorsicht. Seine Rückläufigkeit wird vieles blockieren und unüberschaubar machen, so dass wir noch weniger als sonst die Geschehnisse um uns herum verstehen und sich die Missverständnisse massiv häufen werden. Da dem Merkur in der Astrologie eine Bedeutung für den Verstand, die Kommunikation, die Weiterentwicklung und sogar die Weiterbewegung, auch in technischer Hinsicht, zugeschrieben wird, wirkt sich der rückläufige Merkur hauptsächlich auf diese Bereiche aus. Es ergeben sich deshalb häufiger als sonst Probleme in der Kommunikation.

Ein rückläufiger Merkur bestimmt, ob wir oberflächlich bleiben oder in die Materie eindringen können, ob wir mit Eloquenz punkten oder es an der Kommunikation scheitert. Wichtig unter dem Einfluss des rückläufigen Merkurs sind Geduld, Besonnenheit und Ruhe. Wir sollten uns nicht unter Druck setzen, sondern uns für alles die Zeit nehmen, die wir eben brauchen.

Merkur rückläufig führt uns in eine Zeit, die kräftezehrend ist und schnell entstehen Situationen, die uns das Gefühl geben, keine Kontrolle über unsere Angelegenheiten zu haben. In dieser besonderen Zeit gerät unser Leben aus dem Ungleichgewicht und stürzt so manchen regelrecht ins Chaos. Zwischenmenschlichen Spannungen, Streitereien und Gereiztheit bestimmen diese Zeitqualität.

Während Merkur rückläufig ist, sind wir gut beraten, die Unterzeichnung von Verträgen und den Abschluss von Vereinbarungen zu vermeiden. In den Phasen der Rückläufigkeit bekommen wir es aber auch immer wieder mit unseren Altlasten zu tun. Falls durch unser eigenes Verschulden die letzten Monate etwas gewaltig schief gegangen ist, sollte man versuchen, gemachte Fehler wiedergutzumachen.

.

.

Vorsicht walten lassen sollte man beim Kauf von technischen Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto und ähnlichem, da diese störanfälliger sind. Ist manches jedoch unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es sind nicht alle Folgen absehbar. Sollte so mancher schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, sich beruflich neu zu orientieren, so ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, einen Plan zu erstellen, um diese Gedankengänge in die Tat umzusetzen. Allerdings sollte man sich damit Zeit lassen, nichts überstürzen und auch alle Erfahrungen der Vergangenheit mit einbeziehen. Versuchen wir auf keinen Fall, etwas zu erzwingen, denn das würde sowohl im Privatleben als auch in beruflichen Dingen zu nichts führen. Achten wir darauf, was sich in unserem Leben abspielt!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Widder

Die Mondkraft heute fordert uns bis zum Mondwechsel von den Fischen in den Widder sowohl körperlich als auch auf seelischer Ebene heraus. Durch die kräftezerrende Mondpause, die um 7.22 Uhr beginnt und um 11.37 Uhr mit dem Mond im Widder endet, sind wir den unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt, so dass wir am Vormittag besondere Vorsicht walten lassen sollten, damit uns der deutlich spürbare Energiewechsel nach der Mondpause nicht überfordert.

Nach der Mondpause wächst mit dem energiegeladenen Mond im Widder zunehmend die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Es gilt nun, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

Der Widder-Mond heizt die Stimmung auf und lässt uns deutlich spüren, dass wir in unserem Leben etwas ändern müssen. Lassen wir uns jedoch nicht in unnötige Machtkämpfe verwickeln und versuchen wir auch nicht, unsere Vorstellungen auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Wir können allerdings den Mut finden, uns von falschen Wertvorstellungen zu lösen – auch was unsere Freundschaften und Partnerschaften betrifft.

Mobilisieren wir unsere ganze Energie für ein Ziel, das wir erreichen wollen!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Magie des Lebens besteht darin, einfach nur zu sein. Wir müssen nicht immer etwas tun, denn wenn wir ständig durchs Leben hetzen, blockieren wir unsere allgegenwärtige und verfügbare Kraft, die wir für das aufheben sollten, was wirklich wichtig ist.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

