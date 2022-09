Mondkraft heute 28. September 2022 – erfolgreicher Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute geht durch den Mond im Skorpion in die Tiefe unserer Emotionen und schenkt einen Tag der Regeneration. Mars und Saturn schenken Unterstützung bei allen schwierigen Angelegenheiten. Widmen wir uns allen wichtigen Aufgaben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Mars Trigon Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Alles was wir in der letzten Zeit bereits entschieden oder schon begonnen haben, kann sich durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion entfalten und langsam zur Reife kommen. Durch Herrscherplanet Pluto befinden wir uns in einer kraftvollen Phase, die uns stärkt, aufbaut und widerstandsfähig macht. Wer aktuell krank ist oder mit anderen Belastungen zu kämpfen hat, erhält durch die Regenerationskraft wieder mehr Lebensmut.

Die große Kraft von Pluto im Steinbock lässt unser Gefühlsleben, aber auch unsere Vitalität immer wieder erneuern, was uns eine starke psychische und körperliche Widerstandskraft verleiht. Pluto bringt zudem Klarheit und wichtige Erkenntnisse für unseren weiteren Lebensweg, die uns einen entscheidenden Schritt vorwärts bringen können.

Dies ist außerdem ein guter Tag, um sich mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen zu beschäftigen, weshalb wir uns genügend Zeit nehmen sollten, um uns mit Themen zu beschäftigen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Geben wir dabei auch unseren Schattenthemen genügend Raum.

.

.

Grosszügiges und tolerantes Verhalten gestaltet heute das zwischenmenschliche Zusammenleben äusserst angenehm und wohltuend freiheitlich. Eine spürbare Zunahme von persönlicher Freiheit verbessert auch das innere Wohlbefinden, was sich sowohl im beruflichen als auch im familiären Alltag positiv auswirken wird.

Nutzen wir den positiven Mondeinfluss, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns verabschieden müssen.

Lösen wir alle Gedanken von Mangel und Begrenzung in uns auf – Zeigen wir unsere wahre Stärke!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars und Saturn

Die trigonale Verbindung zwischen Mars und Saturn ist ein starker Leistungsaspekte, da wir gerade in Situationen, in denen wir uns unter Druck befinden, groß auftrumpfen können. Saturn lenkt im harmonischen Aspekt mit Mars seine gewaltigen Energien in Bahnen, bündelt sie und richtet sie auf ein Ziel. Es ist ein tolle Verbindung, die oft mit großen Lebenserfolgen einhergeht, wobei man sich allerdings dazu überwinden muss, die Bereitschaft zur Leistung hervorzurufen, um die starke Kraft zu wecken.

Wir können uns selbst an schwierige Aufgaben heranwagen, weil wir sehr gut in der Lage sind, strukturiert zu handeln. Gleichzeitig gibt es aber auch nichts schlimmeres für uns als eine Verschwendung von anderweitig nutzbaren Energien. So sind wir stets darum bemüht, unsere Unternehmungen erfolgreich abzuschliessen.

Wir besitzen einen gesunden Ehrgeiz und schaffen meist mehr, als wir uns vorgestellt haben. Es ist uns zudem möglich, gesellschaftliche Achtung und eine höhere Stellung zu erlangen, denn wir verfügen über Geduld, praktisches Geschick und Tatendrang. Gerade in Stresssituationen können wir auch den Überblick behalten, da wir gut Härten ertragen können.

Schrecken wir vor unangenehmen Situationen nicht zurück und nehmen uns aller wichtigen Aufgaben an!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

