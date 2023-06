Mondkraft heute 28. Juni 2023 – Mondpause zum Mond im Skorpion

Wir sind aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond im Skorpion ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Es besteht zudem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Auch wenn wir uns vormittags auf einem Tiefpunkt befinden – Lassen wir uns nicht vom Kurs abbringen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Nach der energieraubenden Mondpause zum tiefgründigen Mond im Skorpion behält Pluto, der Zeichenherrscher des Skorpions, weiter das Zepter fest in der Hand. Die tiefgreifende Zäsur des Pluto-Einflusses kann durchaus als schmerzhaft in Erinnerung bleiben, allerdings hat die plutonische Energie auch ein enormes Heilungspotential! Jedoch muss alles losgelassen werden, was einer Heilung – bis in die tiefsten Schichten des Unbewussten – entgegensteht.

Es gibt im Unterbewusstsein viele unterschwellige Wirkweisen, die – solange sie nicht anerkannt werden – zu unbeherrschten, irrationalen Reaktionen führen, Ängste, Hass und Zorn hervorrufen und zerstörerische Tendenzen freisetzen. Es ist schwer die Ursachen zu erkennen, weil manche Prozesse vom Bewusstsein allein einfach nicht gesteuert werden können. Pluto ruft auch die Tiefgründigkeit auf den Plan, was sich allerdings nicht immer in positiven Reaktionen äussern wird.

Wir müssen vermehrt mit gänzlich unerwarteten Vorfällen oder zum Teil sehr heftigen Reaktionen rechnen. Oberflächliches scheint uninteressant, weil wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem suchen. Der tiefgründige Mond im Skorpion löst zudem wie immer starke Emotionen aus. Zum einen ruft er Leidenschaft und Sinnlichkeit hervor, aber andererseits können Streit- und Rachsucht unsere gesamten Beziehungen belasten.

Wirken wir unkontrollierbaren Ausbrüchen mit der nötigen Seelenruhe entgegen!

.

Verpassen, verschieben und bewahren wir nichts, was Freude und Lächeln in unser Leben bringen könnte…

Carpe Diem! NUTZE diesen Tag! >>>

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

.

.

.

.



Mond-Magie der Mondkraft heute

Verbringen wir den Tag mit Menschen, die uns am Herzen liegen. Allerdings sollten wir uns ein oder zwei Stunden Zeit für uns selbst nehmen und vergangene Ereignisse Revue passieren lassen.

.

Wie schön könnte das Leben sein, wenn…

Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel.

Betrachte dein Leben aus einem völlig neuen Blickwinkel!

Bringe dein Herz wieder zum Singen >>>.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser. Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

