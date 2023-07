Mondkraft heute 28. Juli 2023 – Mond in Schütze – Merkur in Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze führt in eine Zeit von Wachstum und Expansion. Merkur wechselt in sein Heimatzeichen Jungfrau und fordert eine kritische Betrachtungsweise. Mars und Saturn bringen Beeinträchtigungen mit sich. Wagen wir einen großen Schritt nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Mond Quadrat Mars – Mond Quadrat Saturn – kosmischer Wendepunkt.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Eignen wir uns das Wissen an, was die Welt im Innersten zusammenhält und gehen wir spannenden Geheimnissen auf den Grund!

Mondkraft heute mit Mondkalender – Mond in Schütze

Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht treibt uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte immer wieder dazu an, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir sind wie Suchende die nach Höherem streben, sodass uns ein ganz normaler Alltag oft zu langweilig ist und uns ruhelos macht. Wir neigen bei diesen dynamischen Schütze-Energien jedoch auch zur Übertreibung, da wir immer das Maximum erreichen wollen.

Da es uns ebenso an Visionen und Ideen nicht mangelt, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um uns einem persönlich wichtigen Thema zu widmen. Wo es bis jetzt an Erkenntnis gefehlt hat, wird der Schütze-Mond nun Klarheit in so manche Situation bringen. Wir gehen mit Offenheit und Neugier an neue Dinge heran und versuchen unseren Horizont zu erweitern. Für uns ist in der Welt alles wichtig, was die Sinnsuche unterstützt und was wir dann in Beziehung zu uns und dem Leben setzen können.

Allgemein gesehen macht der Mond im Schützen vor allem temperamentvoll und feurig, so dass die emotionale Stimmungslage extrovertierter und spontaner ist. Beschäftigen wir uns bei der Mondkraft heute mit allem, was uns inspiriert, begeistert und beflügelt, denn schöpferische und kreative Projekte profitieren von den dynamischen Mondenergien. Richten wir unseren Blick wieder voller Zuversicht in die Zukunft und trauen wir uns, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen.

.

.