Mondkraft heute 28. April 2023 – Mond im Löwen am Portaltag

Der rückläufige Merkur durchzieht diesen Tag ebenfalls mit negativen Energien, da er auch ein Quadrat zum Mond im Löwen bildet. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Wir brauchen Standfestigkeit und Mut, um uns den Herausforderungen zu stellen!