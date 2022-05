Mondkraft heute 27. Mai 2022 – dramatischer Mond im Stier

Die Mondkraft heute sorgt nach der Mondpause mit dem Mond im Stier für einen unruhigen und emotional belastenden Tag. Machtplanet Pluto hat das Zepter fest in der Hand und wird in Freundschaften und in der Liebe für Dramatik sorgen. Lassen wir alle toxischen und leidvollen Beziehungen los! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 8.24 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Mondpause – Venus Quadrat Pluto – Mond Quadrat Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Beharrlichkeit kommt an Stier-Tagen besonders deutlich zutage – Stehen wir Veränderungen nicht zu kritisch gegenüber!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Mit einer kurzen, aber intensiven Mondpause starten wir heute etwas lustlos und müde in den Tag. Bereits um 8.24 Uhr ist es mit der energielosen Phase durch den Mond im Stier dann auch schon wieder vorbei, jedoch setzt uns die Mondkraft heute durch Pluto im Steinbock gewaltig unter Druck. Wir müssen mit massiven Störungen in allen Lebensbereichen rechnen, die uns vorerst nicht zur Ruhe kommen lassen.

Auch die Angst vor Veränderung macht uns zu schaffen, denn der gemütliche Mond im Stier hält uns davon ab, unsere eingefahrenen Lebensbahnen zu verlassen, da wir sonst die Sicherheit, die uns jetzt besonders wichtig ist, gefährdet sehen. Da wir auch nach finanzieller Sicherheit streben, verspüren wir zudem eine gewisse Verlustangst.

Von den unruhigen Energien wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt. Wir sind innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Gratwanderung. Unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen ebenfalls nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Besonders in acht nehmen müssen wir uns vor der geballten Steinbock-Energie von Machtplanet Pluto , der durch ein Quadrat zum Mond für innere Zerrissenheit und Unsicherheit sorgen wird. Da er auch mit Liebesplanet Venus – der Zeichenherrscherin des Stieres – eine negative Verbindung eingeht, müssen wir mit einer besonderen Auswirkung auf unsere Freundschaften und Beziehungen rechnen.

Die aufwühlenden Energien von Pluto können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond in Stier darauf, was um uns herum geschieht.

Um den negativen Einflüssen zu entgehen, können nur klare Strukturen und Zieldefinitionen helfen, die uns Halt geben!

.



.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Zeichenherrscher Venus

Die Quadratstellung von Pluto zu Liebesplanet Venus wirkt sich auf die Beziehungsebene sehr intensiv aus, denn der Spannungseinfluss von Pluto weckt das Bedürfnis nach Dominanz. Dabei kochen manchmal zu intensive Leidenschaften auf. Wir wollen alle unsere Wünsche erfüllen – und zwar sofort. Die dunklen Seiten Plutos geben uns nicht die Erfüllung und das Glück, das wir so sehr herbei sehnen, sondern führt zu Höllenqualen.

Auch kann Pluto die Neigung wecken, materielle Gründe in der Partnerwahl in den Vordergrund zu stellen, was durch das finanzielle Sicherheitsbedürfnis des Stier-Mondes noch verstärkt wird. Geld ist Macht, da wird materielle Sicherheit der wahren Liebe möglicherweise vorgezogen. Erst wenn wir lernen, zwischen tatsächlich wichtigen Bedürfnissen und leidenschaftlichen Wünschen zu unterscheiden, können sich die plutonischen Energien zum Guten wandeln.

Dazu gehören vor allem ein achtsamer Umgang mit dem Partner sowie ein angemessenes Maß an Toleranz, denn das Venus-Pluto-Quadrat löst Streitereien aus, die als Angriff unter die Gürtellinie oft eskalieren. Es werden Vorhaltungen und häufig auch Unterstellungen gemacht, wobei es in erster Linie um Machtanspruch und Dominanz in Beziehungen bis hin zur Unterwerfung geht. Wenn es uns nicht gelingt, die Regenerationskraft von Pluto zu nutzen, werden wir es schwer haben, unser emotionales Glück zu leben.

Pluto gibt uns die Kraft zum Ausstieg aus schicksalshaft wirkenden Gegebenheiten!

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

..

Mit TCM durch die Wechseljahre



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>..

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Guayusaist ein immergrüner Baum, der zwischen 6 und 30 Metern hoch wird. Er wächst in den Regenwäldern von Ecuador, im Nordosten von Peru und im Südwesten von Kolumbien. Die Blätter des Guayusa-Baumes enthalten reichlich Koffein und weitere sehr nützliche Inhaltsstoffe. Guayusa ist somit DIE Alternative zu Kaffee & Mate und ein natürlicher Ersatz für künstlich hergestellte Energydrinks.

Natürlicher Energydrink von Mutter Natur >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Was wäre, wenn wir die Narben, die das Leben uns zugefügt hat, nicht mehr verstecken müssten? Wenn unsere Verletzlichkeit keine Schwäche mehr darstellt, sondern eine Chance auf Wachstum? Kintsugi ist die alte japanische Kunst, zu reparieren, was zerbrochen ist. Kintsugi kann uns durch schwierige Zeiten tragen und ermöglicht es uns, nach Niederlagen ein neues Leben aufbauen zu können, das noch erfüllter ist als das alte.

Kintsugi – Wenn Verletzlichkeit zur Kostbarkeit wird >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Mit unnachgiebiger Strenge und Nüchternheit machen wir uns keine Freunde und tun uns auch selbst nicht gut. Geben wir uns einen Ruck und zeigen Verständnis für die Bedürfnisse und Versäumnisse anderer. Nobody is perfect – Auch wir selbst nicht!

.

.

Hinter allen Geschichten steht eine Geschichte. Diese eine große Geschichte handelt von unserer wahren Identität, davon, wer wir sind, warum wir hier sind und was uns trägt.

Aus Liebe zum Leben >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Heil-Trank Selleriesaft >>>

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.