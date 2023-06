Mondkraft heute 27. Juni 2023 – Merkur im Krebs – liebevoller Waage-Mond

Die Mondkraft heute öffnet mit dem gefühlsbetonten Merkur im Krebs den Blick für das Wesentliche. Der Mond in der Waage lässt mit Zeichenherrscher Venus die Liebe hochleben. Verändern wir unsere Denkweise und geben der Liebe eine Chance! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Merkur im Krebs.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von den Liebessternen leiten!

Mondkraft heute mit Mondkalender – Merkur im Krebs

Bereits um 2.36 Uhr hat Merkur die Zwillinge verlassen und ist in den emotionalen Krebs gewechselt, wo er bis zu 11. Juli bleiben wird. Merkur im Krebs wandelt unsere Denkweise und lässt mehr das Herz sprechen. Nach einer Zeit, wo die Informationen nur so auf uns einprasselten, ändert sich jetzt die Stimmung deutlich. Mit Merkur in Krebs gestaltet sich die Kommunikation besonders gefühlvoll, wir sind empathisch und es erfolgt ein Austausch mit Tiefgang.

Unsere Gedanken drehen sich nun wieder um unsere Liebsten und um unsere Familie. In zwischenmenschlichen Beziehungen suchen wir jetzt Tiefe und Verbundenheit, werden jedoch zeitgleich offener und verletzlicher. Unsere Gedanken sind von starken Gefühlen begleitet, wodurch wir Wissen eher leicht absorbieren, statt mühevoll zu erlernen.

Generell sind wir emotional besonders empfänglich, reagieren jedoch manchmal etwas empfindlich, weil wir alles, was in unserer Umgebung getan oder gesagt wird, ausschließlich auf uns beziehen. Da wir auch sehr aufgeschlossen für die Ansichten unseres Umfeldes sind, kann unser Denken leicht von gefühlsbetonten Idealen beeinflusst werden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.