Mondkraft heute 27. Januar 2023 – gefühlvolle Venus in den Fischen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder stärkt durch Karmaplanet Saturn die körperliche und seelische Widerstandskraft. Venus in den Fischen bringt romantische und empathische Einflüsse mit sich. Öffnen wir uns für die Magie der Liebe! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in Zwillinge – Mond Sextil Saturn – Mond Quadrat Pluto – Venus in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir unseren Emotionen freien Lauf!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Besonders positive Einflüsse werden uns heute durch Karmaplanet Saturn geschenkt, der sich mit dem Mond im Widder zu einem Sextil verbindet. Ein Sextil ist eine aktive und antreibende Kraft, die als produktiver Ansporn genutzt werden kann, wenn wir etwas im Leben erreichen wollen. Die Planeten verhelfen uns dabei immer zu ergänzenden Eigenschaften und wirken durchwegs günstig, weil keine Spannungen enthalten sind.

Saturn wird uns durch das Sextil zum Mond im Widder in erster Linie dabei unterstützen, dass wir nicht durch Hauruck-Aktionen unsere Pläne verwirklichen, denn mit dieser Konstellation sind wir Meister in der Beherrschung unserer ungestümen Gefühle, die von Zeichenherrscher Mars befeuert werden.

Wir verfügen zudem über eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft, Ernst, Geduld und Beharrlichkeit. Durch spürbare Arbeitsfreude, Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein können wir dennoch viele Erfolge erlangen.

.

.

Ein Quadrat zwischen Machtplanet Pluto und dem Mond im Widder sorgt allerdings am Abend für massive Spannungen. Die tiefgreifende Zäsur des Pluto-Einflusses kann durchaus als schmerzhaft in Erinnerung bleiben, allerdings hat die plutonische Energie auch ein enormes Heilungspotential! Jedoch muss alles losgelassen werden, was einer Heilung – bis in die tiefsten Schichten des Unbewussten – entgegensteht. Es gibt im Unterbewusstsein viele unterschwellige Wirkweisen, die – solange sie nicht anerkannt und aufgelöst werden – zu unbeherrschten, irrationalen Reaktionen führen, Ängste, Hass und Zorn hervorrufen und zerstörerische Tendenzen freisetzen. Es ist schwer die Ursachen zu erkennen, weil manche Prozesse vom Bewusstsein allein einfach nicht gesteuert werden können. Nehmen wir uns vor unkontrollierbaren Ausbrüchen in acht, da diese vieles zerstören können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in den Fischen

Liebesplanet Venus verlässt am frühen Morgen den luftig-leichten Wassermann und wechselt in das feinfühlige Tierkreiszeichen Fische, wo sie sich bis 31.03.2023 aufhalten wird. Die Venus in den Fischen symbolisiert den Aspekt der Harmonie, Schönheit, Lebensfreude und die Suche nach Ausgleich, wobei Mitgefühl und Hilfsbereitschaft eine große Rolle spielen.

Wir verspüren somit das Bedürfnis Brücken zu bauen, um scheinbar Gegensätzliches zu versöhnen. Venus in den Fischen weckt aber auch unsere romantische Ader und verkörpert ausserdem die Weiblichkeit und Erotik sowie das Bedürfnis nach einem Gegenüber, wobei die Magie der Liebe Einzug halten wird. Partnerschaft, Beziehung und Ehe sind daher nun die Hauptbereiche der Venus, genauso wie Kontaktfreude und vermittelnde Funktionen.

Wenn die Venus in den Fischen steht werden wir empathischer und gebender. Der Liebesplanet öffnet uns für Spiritualität, für die Verbundenheit mit allen Wesen und der Erde und letztlich auch für eine „höhere Führung“. Die Fische-Venus ist sehr emotional und entwickelt somit ein intuitives Gefühl für die Bedürfnisse des Gegenübers. Achten wir jedoch darauf, dass wir uns nicht zu sehr anpassen und dabei unsere eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken. Bleiben wir deshalb nicht nur liebevoll im Umgang mit anderen, sondern auch mit uns selbst.

Stellen wir mit der feinfühligen Venus in den Fischen unsere Liebes-Antenne auf Empfang!

.

..

Mondkraft heute mit der Venus in den Fischen



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund, ganz und vollkommen. Krankheit entsteht nur, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Das Leben in der fünften Dimension eröffnet uns Wege, um immer bewusster zu werden und uns tiefgreifend zu entwickeln. Zugleich sind wir gefordert, uns den Energien um uns herum anzupassen.

Bringen wir Körper, Seele und Geist wieder in Harmonie mit dem höchsten Bewusstsein!

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

AbraCaDabra von Jentschura ist eine natürliche basische Körperpflege aus dem Gemüse- und Kräutergarten der Natur. Das vegane Kosmetikpulver aus erlesenen hautpflegenden und hautschützenden vermahlenen Pflanzen sowie energiereichen natürlichen und basenbildenden Mineralien beugt vorzeitiger Hautalterung vor und unterstützt die Haut dabei, gesund und glatt zu bleiben.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noc so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden.

.

Unsere innere Seelenlandschaft zeigt uns, wie wir mit Emotionen besser umgehen, alte Blockaden und Ängste lösen, unsere Selbstliebe erwecken, Dankbarkeit in die Welt tragen, unseren Seelenwünschen folgen und nicht zuletzt innere Freiheit erlangen.

Mit zahlreichen Meditationen, einfachen Übungen, inspirie­renden Leitsätzen und wertvollen Impulsen können wir herausfinden, wie wir unser Leben selbstbestimmt und voller Freude gestalten, stimmige Entscheidungen treffen und unsere Seelenkraft entfalten.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Pflanzen – Heute wird das Umtopfen der Zimmerpflanzen begünstigt. Allerdings sollten wir auf das Düngen verzichten, da bei einem Feuerzeichen wie dem Widder die Pflanzen regelrecht verbrennen würden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

