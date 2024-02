Mondkraft heute 27. Februar 2024 – wankelmütiger Mond in der Waage

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in der Waage durch die verhängnisvolle Verbindung von Mars und Jupiter einige Stürme durchs Leben fegen. Liebesplanet Venus harmonisiert die Beziehungen. Nehmen wir uns etwas zurück! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Wassermann – Mars Quadrat Jupiter – Mond Trigon Venus – Mond Trigon Mars.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Aufgaben oder Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können die wirkenden Energien am besten kanalisiert werden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute bringt ab 9.30 Uhr unruhige und konfliktbeladene Einflüsse mit sich, für die das Quadrat zwischen Mars und Jupiter verantwortlich ist. Dieser Spannungsaspekt wird uns schnell an die Grenzen des Machbaren führen wird, da wir bei allem was wir tun zur Selbstüberschätzung neigen. Wir versuchen auch unseren Willen um jeden Preis durchzusetzen, um angestrebte Ziele zu erreichen.

Dabei scheinen wir über Gefahren kaum nachzudenken und gehen einfach drauf los, was jedoch mit einer gewissen Unfallgefahr einhergeht. Durch das Mars Jupiter Quadrat gelingt es uns nicht, einfach nur still zu sitzen, denn wir verspüren den starken Drang etwas zu tun. Sollte dabei jedoch etwas schiefgehen, dann können wir ziemlich schnell an die Decke gehen.

Generell wirken wir unbeherrscht und übertreiben ganz gerne in dem was wir tun oder wie wir reagieren. Wir sind zudem auf Krawall gebürstet, so dass es uns regelrecht Freude macht, einen Streit vom Zaun zu brechen. Vermeiden wir jedoch die großen Konflikte, da sonst unüberwindbare Differenzen zu Trennungen führen können!

Am Nachmittag können wir jedoch durch ein Trigon von Mars zum Mond in der Waage die nötige Kraft für den herausfordernden Spannungsaspekte tanken und diesen zumindest etwas abschwächen. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglosere Einstellung gegenüber der Zukunft.

Wir strotzen am Nachmittag nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können. Wir sind außerdem in der Lage, uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen.

Wirken wir den schwierigen Einflüssen kraftvoll entgegen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Erst am Abend kommt jedoch endgültig Beruhigung in die spannungsgeladene Stimmung, denn die trigonale Verbindung von Liebesplanet Venus und dem Mond in der Waage schenkt positive Einflüsse, die sich vor allem auf unser Liebesleben auswirkt und alle Beziehungen harmonisiert.

Wir erhalten zudem die wundervolle Möglichkeit, bestehende Beziehungen zu festigen, denn wir glänzen durch Aufgeschlossenheit und Anpassungsfähigkeit. Da uns durch diesen Einfluss von Liebesplanet Venus die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen.

Unter diesem Venus-Einfluss können wir außerdem selbst wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen. Die harmonische Verbindung erleichtert uns den Umgang in allen Bereichen, die unsere Partnerschaften und unser Zuhause betreffen.

Nehmen wir die Energien der Liebe dankbar an!

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute Bitten wir den Mond um Hilfe und Beistand und geben dann einfach unser Bestes. Kümmern wir uns dabei intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

. Wir glaubten, alles im Griff zu haben und haben feste Pläne für die Zukunft geschmiedet. Alles schien im Lot. Doch auf einmal kommt von außen eine Situation auf uns zu, die uns herausreißt aus allen Sicherheiten. Wenn man nicht mehr weiter weiß >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Zimmerpflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

