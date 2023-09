Mondkraft heute 26. September 2023 – spannungsgeladener Mond im Wassermann

Wassermann-Zeichenherrscher Uranus im Stier wird ab Mittag versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft, die gestern noch deutlich zu spüren war, durch eine Quadratstellung zum Mond vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwartete Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne, von denen wir aber keinen einzigen im Moment verwirklichen können.

Alle Entscheidungen, die wir unter diesen schwierigen Einflüssen treffen, können auch negative Folgen für unser weiteres Leben haben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Da Liebesplanet Venus am frühen Nachmittag in Opposition zum Mond im Wassermann steht, zeigen wir uns sehr instabil in unseren Emotionen. Wegen jeder Kleinigkeit gehen wir direkt an die Decke und regen uns über völlig belanglose Dinge auf. Damit provozieren wir regelrecht Auseinandersetzungen und tragen zu einer disharmonischen Stimmung bei, die den Familienfrieden gewaltig stört.

Die Opposition gehört allgemein zu den kritischen Aspekten, die immer mit großen inneren Spannungen, Fehlverhalten und Fehltritten wie auch gesundheitlichen Anfälligkeiten einhergeht. Aber sie können letztlich auch das „Salz in der Suppe“ sein. Die Reibungen, die eine Oppositionsstellung in unserem Leben auslöst, macht uns kreativ und ist ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Wir brauchen Standfestigkeit und Mut, um uns den Herausforderungen zu stellen!

