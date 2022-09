Mondkraft heute 26. September 2022 – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in der Waage und Herrscherplanet Venus die Liebe hochleben. Jupiter führt zu Fehleinschätzungen und stört das harmonische Gleichgewicht. Lassen wir uns von den Liebessternen leiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Venus Trigon Pluto – Mond Opposition Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Aufgaben oder Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können wir die wirkenden Energien kanalisieren.

Mondkalender und Mondkraft heute – M ond in der Waage

Mit dem Mond in der Waage besteht ein großes Harmoniebedürfnis und der Wunsch nach Begegnung, Kontakt und Austausch mit anderen. Durch den immer noch intensiv wirkenden Neumond ist eine spürbare Aufbruchstimmung und Abenteuerlust vorherrschend sowie eine erwachende Neugierde auf alles, was um uns herum geschieht. In der Liebe nimmt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet der Waage das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann. Aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Da sich Zeichenherrscher Venus zudem in einem harmonischen Trigon mit Pluto befindet, werden wir in der Liebe recht intensive Erfahrungen machen und auch allgemein grossen geistigen Nutzen aus den vielfältigen Beziehungen in unserer Umgebung ziehen können. Wenn wir den richtigen Partner oder die richtige Partnerin fürs Leben gefunden haben, werden wir unserer Leidenschaft keine Zügel mehr anlegen, sondern versuchen, unsere Liebe so hoch zu entwickeln, dass diese niemand mehr entzweien kann.

Durch Waage-Herrscherplanet Venus stehen somit Beziehungen, Freundschaften und eine neue Liebe unter einem guten Stern. Die kosmischen Einflüsse können uns besonders harmonische Stunden bescheren und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, haben dabei absoluten Vorrang.

Wir haben die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es um unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir in der Liebe Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir also bereit, neues auszuprobieren. Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend.

Sich auf jemanden einlassen können, aber auch sich selbst etwas zurücknehmen, gehören zu den Eigenschaften, die wir unsere Liebesleben betreffend beherzigen sollten, denn dann ist eine wirkliche Begegnung möglich.

Geben wir der Liebe ein Chance!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Wir geraten heute Abend in ein Spannungsfeld, das für einen radikalen Stimmungswechsel sorgen wird. Die harmonische und ausgeglichene Stimmung, die der Mond in Waage den ganzen Tag in uns ausgelöst hat, erhält durch disharmonische Schwingungen einen Dämpfer, so dass wir immer wieder mit Hindernissen rechnen müssen, die es zu überwinden gilt.

Verantwortlich dafür ist die eher kritische Energie von Jupiter, der in Opposition zum Mond steht, wobei massive Belastungen den Tag disharmonisch ausklingen lassen. Die Opposition ist einer der wichtigsten Aspekte, bei dem die beiden Planeten 180 Grad auseinander stehen. Sie stehen sich also genau gegenüber. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.

Wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Nur wenn wir kompromissbereit sind, können wir größere Zerwürfnisse verhindern.

Eine Opposition geht immer mit großen inneren Spannungen, Fehlverhalten und Fehltritten wie auch gesundheitlichen Anfälligkeiten einher. Aber gerade die heute Abend wirkende Mond Jupiter Opposition kann letztlich das „Salz in der Suppe“ sein. Die Reibungen, die diese Verbindung in uns und in unserem Leben auslöst, machen uns auch kreativ und sind ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Ziehen wir uns am Abend zurück und vermeiden jegliche Konfrontation!

Mondkraft heute mit dem Mond in Waage



Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gerne selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der elektrischen Getreidemühle legen wir selbst die Grundlage für eine gesunde, nährstoffreiche und genussvolle Ernährung!

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Was wäre, wenn wir die Narben, die das Leben uns zugefügt hat, nicht mehr verstecken müssten? Wenn unsere Verletzlichkeit keine Schwäche mehr darstellt, sondern eine Chance auf Wachstum? Kintsugi ist die alte japanische Kunst, zu reparieren, was zerbrochen ist. Kintsugi kann uns durch schwierige Zeiten tragen und ermöglicht es uns, nach Niederlagen ein neues Leben aufbauen zu können, das noch erfüllter ist als das alte.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In schwierigen Zeiten sehnen wir uns nach Liebe und Geborgenheit und die Umarmung von einem lieben Menschen. Das muss nicht zwingend der Partner sein, denn fast noch wichtiger sind Freunde. Sie sind Ausruhplätze für die Seele – seien wir auch selbst ein guter Freund.

Gute Freunde gehören zu den Kraftquellen in unserem Leben. Umgeben wir uns mit Menschen, die sich so geben, wie sie sind, die stets das Positive sehen und die uns liebevoll und ehrlich bei unseren Zielen in dieser Wandlungsphase unterstützen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

