Mondkraft heute 26. Juni 2023 – Mond in der Waage – Halbmond

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond in der Waage vorerst für Ausgeglichenheit und weckt das Bedürfnis nach Frieden. Negative Einflüsse von Neptun, Venus und Uranus lassen die Stimmung kippen. Nehmen wir uns vor dem störenden Halbmond in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Mond Quadrat Neptun – Venus Quadrat Uranus – Halbmond in der Waage.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Zeigen wir Profil und stehen für unsere Belange ein!

Mondkraft heute mit Mondkalender – Mond in der Waage

Mit dem Mond in der Waage wächst das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen. Wir besitzen beim Mond in der Waage besondere Sensoren für unsere Mitmenschen, dabei spüren wir jede Störung in der Harmonie und sind dann schnell verunsichert, denn für unser Gemütsleben brauchen wir gerade jetzt seelische Ausgeglichenheit.

Allerdings hält die ausgeglichene Stimmung nur bis Nachmittag an, denn bereits ab 15.00 Uhr haben wir mit negativen Einflüssen zu kämpfen. Den Anfang macht Neptun, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnissen und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.