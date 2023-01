Mondkraft heute 26. Januar 2023 – kraftvoller Mond im Widder

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond im Widder durch eine kraftvolle Verbindung zu Zeichenherrscher Mars und der Sonne im Wassermann neue Energie für alle Herausforderungen. Ein schlecht gelaunter Merkur stört die harmonischen Einflüsse. Treiben wir voran, was wir begonnen haben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond in Fische zum Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in Zwillinge – Mond Sextil Mars – Sonne Sextil Mond – Mond Quadrat Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondenergie lässt uns auf Hochtouren laufen. Wir sind regelrecht euphorisch und voller dynamischer Energie, so dass viel gelingen kann, wenn wir im Überschwang der Gefühle nicht maßlos übertreiben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Der Herrscher des Widders ist Kriegsgott Mars, der Planet, den wir im positiven Sinne für seine Tatkraft und sein Durchsetzungsvermögen schätzen, den wir aber auch wegen seiner Streitlust und Neigung zu explosiven Ausbrüchen fürchten. Herrscherplanet Mars will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen. Mars will sich mit aller Gewalt durchsetzen, was uns im Zusammenspiel mit der dynamischen Mondkraft heute persönliche Kraft und Stärke verleihen wird, die wir nicht unbenutzt verpuffen lassen sollten.

Wenn sich die Kraft von Herrscherplanet Mars mit den dynamischen Widder-Energien vereint, sind der unbändige Wille zu Leistung, Sportsgeist, Wettbewerbsverhalten angezeigt. Es gibt jedoch gleichzeitig Bereiche wo es zu Wut und Kampf kommen kann! Mars verleiht uns aber auch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen.

Die unbändige Kraft von Herrscherplanet Mars können wir heute auch nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben! Falls wir jedoch dazu neigen, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, wird uns durch die Mondkraft heute deutlich aufgezeigt, was wir zurücklassen müssen und welche alten Denkmuster wir besser überwinden sollten.

Durch eine zusätzliche Power-Konstellation von Zeichenherrscher Mars mit dem Mond im Widder, die sich zu einem vorteilhaften Sextil verbinden, werden wir von einen enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, aber erhalten auch die Möglichkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen.

.

.

Achten wir jedoch darauf, dass wir uns nicht verzetteln, denn eine gestärkte Lebensenergie verlangt nach stetiger Abwechslung, so dass auch Neues schnell seinen Reiz verlieren kann. Bei aller Ungeduld oder Gereiztheit, die entstehen kann, sollten wir deshalb versuchen bedacht und achtsam zu handeln, um positive Ergebnisse zu erzielen. Beim Mond im Widder geht es zudem um Neuanfänge und ums Kräfte mobilisieren für ein Ziel, das nur erreicht werden kann, wenn man alles andere hinten anstellt, wobei der dem Widder-Mond eigene Kampfgeist jedoch dazu verleitet, auf Biegen und Brechen zum Erfolg zu kommen. Dies bringt eine gewisse Ruhelosigkeit mit sich, die auch in Ungeduld und Wut umschlagen kann, wenn nicht alles nach Plan läuft. Nutzen wir die günstigen Gelegenheiten, bei denen uns der Mond im Widder hilfreich unter die Arme greifen wird!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Neben den kraftvollen Einflüssen von Herrscherplanet Mars, erhalten wir auch durch die Sonne im Wassermann wertvolle Unterstützung, die sich mit dem Mond ebenso wie Mars zu einem Sextil verbindet. Diese Konstellation stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt dieser Aspekte inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter.

Das Sonne Mond Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können. Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Nehmen wir uns jedoch vor Merkur in acht, der zwar normalerweise für eine klare Denkweise sorgt, jedoch durch ein Quadrat zum Mond im Widder vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns durch diesen Aspekt emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken. Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten.

Machen wir einen großen Schritt nach vorne – Der Mond im Widder gibt die Richtung an!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

.

Lernen wir zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist und worauf wir unseren Fokus richten sollten. Wenn wir unser Leben vereinfachen, finden wir auch unsere innere Balance.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Pflanzen – Heute wird das Umtopfen der Zimmerpflanzen begünstigt. Allerdings sollten wir auf das Düngen verzichten, da bei einem Feuerzeichen wie dem Widder die Pflanzen regelrecht verbrennen würden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.