Mondkraft heute 25. November 2023 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem genussvollen Mond im Stier schenkt ein sinnliches Wochenende. Glücksplanet Jupiter bringt Optimismus und Expansion mit sich. Nehmen wir uns vor Karmaplanet Saturn in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Konjunktion Jupiter – Mond Quadrat Saturn

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Beharrlichkeit ist die Devise an Stier-Tagen. Bemühen wir uns jedoch, nicht zu engstirnig zu erscheinen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Beim Mond im Stier fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir in Sicherheit unser Leben geniessen können. Wir brauchen Stabilität und Geborgenheit, so dass wir uns zuhause bzw. im vertrauten Familien- und Freundeskreis am liebsten aufhalten wollen. Die Sterne stehen zudem günstig, um die finanziellen und häuslichen Angelegenheiten zu überprüfen und zu regeln.

Wir sollten jedoch das Tempo etwas drosseln und uns selbst etwas Gutes zu tun! Ausgeglichenheit und Beständigkeit werden durch den Mond im Stier besonders positiv beeinflusst, so dass wir unsere innere Balance wieder finden können, falls uns diese in den letzten Tagen etwas im Stich gelassen hat.

.

.

Durch eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Mond im Stier wird auch das Glück Einzug in unser Leben halten. Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns heute begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.



Wir verfügen bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.

Nehmen wir uns Zeit für unsere Träume und Visionen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Am frühen Nachmittag werden wir von Karmaplanet Saturn bedrängt, der uns durch ein Quadrat zum Mond im Stier einiges abverlangen wird und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt.

Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist. Wir können durch die schwierige Verbindung von Saturn und dem Mond im Stier auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch durch eine völlige neue Sichtweise auf viele Dinge zu wertvollen Erkenntnissen führen, um gestärkt daraus hervorzugehen.

Lassen wir uns durch emotionale Ausbrüche nicht ins Aus katapultieren!

.

.

.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

*****

.