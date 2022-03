Mondkraft heute 25. März 2022 – Halbmond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Steinbock für Missverständnisse und Spannungen. Uranus im Stier kann die negativen Mondenergien wieder auflösen. Gehen wir Konflikten aus dem Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Halbmond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Mond Trigon Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

„Das Glück wohnt nicht im Besitz und nicht im Geld, das Glücksgefühl ist in der Seele zuhause.“ – Demokrit

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock

Der Halbmond im Steinbock macht ein Miteinander durch die Mondkraft heute nicht gerade einfach. Viele von uns werden das Gefühl haben, mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein. Durch denn Halbmond fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und sogar Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond im Steinbock keine Seltenheit.

Die Halbmond-Mondphase wird auch unsere Beziehungen belasten, denn eine schlecht gelaunte Venus sorgt für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können. Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, das eigene Selbst und seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich. Der Halbmond im Steinbock bringt allerdings nicht nur negative Energie mit sich, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte – vor allem, um uns von negativer Energie zu befreien und unbelastet in die nächste Mondphase zu starten.

Der Halbmond-Einfluss lässt uns aber auch deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die bei der Mondkraft heute anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Seien wir bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Steinbock darauf gefasst, dass ganz verschiedene Situationen für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen können.

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Halbmond im Steinbock und Uranus im Stier

Ein besonders harmonischer Mondaspekt nimmt dem störenden Halbmond im Steinbock am Abend seine negative Energie, denn Uranus im Stier sorgt durch ein Trigon mit dem Steinbock-Mond dafür, dass wir voller Freude neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen werden. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Der Uranus-Einfluss bringt somit positive Veränderungen mit sich. Wir sind zielstrebig und einfallsreich und haben dabei auch eine glückliche Hand bei allen Unternehmungen. Wir können gänzlich neue Wege gehen und zeigen Offenheit für alle Chancen, die sich uns nun bieten – wir müssen nur zupacken!

Wir sind also dazu aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen. Viele von uns werden dabei vor wichtige Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock jedoch immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen, denn das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir auch der Auflösung übergeben müssen.

Streben wir nach Allem, was unserer Existenz neue Freiräume und unserem Leben neue Aussichten verspricht!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Pflanzen sind die ältesten Heilmittel der Menschheit. Seit Jahrhunderten wird die Kraft pflanzlicher Arzneien systematisch erforscht, und das Erfahrungswissen vieler Generationen ist in die Pflanzenheilkunde eingeflossen.

Dieses reich bebilderte Lexikon fasst Heilwirkungen und Anwendungsmöglichkeiten, Zubereitungen und Risiken zusammen.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Magnesium-Öl kann unser Leben verändern, denn das Schlüsselmineral ist an fast allen Vorgängen im Körper beteiligt, egal ob wir mehr Kraft, Energie, Vitalität oder gute Laune haben wollen, ob wir an bestimmten Symptomen oder Erkrankungen leiden oder uns verjüngen und pflegen möchten. Zudem kann man mit Magnesium-Öl auch sein Immunsystem stärken!

Überall im menschlichen Körper wird Magnesium gebraucht, und ein Mangel hat auch überall im Körper gravierende Konsequenzen, die sich verstärken, je länger das Defizit anhält!

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

Durch Heilströmen öffnet sich das Leben hin zu mehr Gelassenheit und Stressfestigkeit. Glücksempfindungen geben uns beim Strömen eine Ahnung von der Leichtigkeit des Seins. Akute wie chronische körperliche Leiden verschwinden vielfach ganz oder bessern sich jedenfalls deutlich!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.