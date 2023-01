Mondkraft heute 25. Januar 2023 – Fische-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute bringt durch Neptun in Fische Verborgenes an die Oberfläche. Der Fische-Mond erhöht in der Mondpause zum Mond im Widder das Energieniveau und schenkt neue Kräfte. Mobilisieren wir alle Energiereserven! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 19.49 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische zum Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mond Konjunktion Neptun – Mond Sextil Pluto – Mond Sextil Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir alles etwas ruhiger anzugehen, uns zu entspannen und Stresssituationen zu vermeiden, da uns diese besonders belasten können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Fische-Mond in der Mondpause

Vor der Mondpause zum Mond im Widder übernimmt Neptun in Fische, der Herrscherplanet des Fische-Zeichens, die Regie. Er bringt durch seine Verbindung zum Mond in den Fischen unsere übersinnlichen Fähigkeiten zum Vorschein und ermöglicht den Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Unser intuitives Gespür lässt uns zudem günstige Möglichkeiten erahnen, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun in Fische bringt Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es auch darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen. Außerdem bringt eine Mond-Neptun-Konjunktion zwar Einfühlungsvermögen, aber auch Täuschungen, Illusionen und Chaos mit sich. So sorgt der Mond-Neptun-Aspekt für tiefgehende Gefühle und Vorstellungen, die oft für Verwirrung sorgen können.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Die spürbare Empfindsamkeit und Sensibilität, die weiterhin von den Fische-Energien vor der Mondpause zum Mond im Widder ausgelöst werden, sorgen für mehr Offenheit und Mitgefühl im Umgang mit anderen. Wer sich eine Auszeit vom gewohnten Alltag nehmen kann, wird romantische, aber auch tief berührende Erfahrungen machen können. Es herrscht Vertrauen und Nähe in der Partnerschaft, und dadurch bestärkt, gewinnen wir wieder Zuversicht, die für eine Weiterentwicklung der Beziehung wichtig ist. Da wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen haben, wird man sich in die gleiche Richtung entwickeln und deshalb lange – oder sogar für immer – zusammenbleiben! Fühlen wir uns in andere ein, denn das ermöglicht Begegnungen auf einer sehr innigen Ebene.

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Widder

Bereits während der Mondpause, die erst am späten Nachmittag beginnt, wächst die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Die Mondkraft heute animiert uns dazu, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

Durch ein Mond-Pluto-Sextil wird unsere Gefühlswelt vor der Mondpause positiv beeinflusst. Diese Konstellation verleiht uns zudem große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Warten wir aber dennoch die Mondpause ab, denn dann wird uns der Wechsel zum Widder-Mond zusätzliche Kraft verleihen, um alles überwinden zu können. Glücksplanet Jupiter lässt allerdings seine Wachstumskräfte heute in der Mondpause zum Mond im Widder besonders intensiv spüren, denn egal welche Entscheidungen wir treffen oder welche Veränderungen wir anstreben, er wird uns Vertrauen und Glück mit auf den Weg geben.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

.

Diese hochwertigen Heilkräuterkerzen vereinen das Wissen der Hildegard von Bingen, Heilsteine der Organuhr sowie die Aromatherapie und sind mit 100 Prozent naturreinen ätherischen Ölen handgegossen. Jede Heilkräuterkerze beeinflusst ein bestimmtes Organ und sorgt für Entspannung und innere Harmonie.

Heilkräuterkerzen nach Hildegard von Bingen >>>.

..

Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, beziehungsweise, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, aber auch bei starker psychischer und emotionaler Anspannung.

Bio-Zedernuss-Öl – kalt gepresst >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal ist das Leben so verzwickt, schmerzhaft oder unangenehm. Es ist jedoch nicht gesund, die negativen Gefühle runterzuschlucken. Versuchen wir lieber, mit den richtigen Worten, klarzumachen, was falsch läuft, und befreien uns so von der schweren Last.

.

Unbewusste Sabotageprogramme, die wir meist selbst nicht erkennen können, gehören zu den effektivsten Verhinderern von Glück, Erfolg, Gesundheit und einem selbst bestimmten Leben.

Befreie dich von Fremd- und Selbstsabotage >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>>

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

.

.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.