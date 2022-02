Mondkraft heute 25. Februar 2022 – aufwühlende Mondpause zum Mond in Steinbock

Die Mondkraft heute führt durch eine lange und kräfteraubende Mondpause zum Mond in Steinbock. Negative Einflüsse von Uranus und Neptun lösen stürmische und aufwühlende Energien aus. Gehen wir achtsam durch diesen schwierigen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.29 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond in Schütze zum Mond in Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter/Saturn – Mondpause zum Mond in Steinbock – Mond Quadrat Uranus – Mond Quadrat Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir auf dem eingeschlagenen Weg nicht mehr weiter kommen, müssen wir eben nach der Seite abbiegen und herausfinden, ob nicht der neue Weg schneller zum Ziel führt – Bleiben wir in Bewegung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Steinbock

Der Schütze-Mond befindet sich heute bereits seit 4.26 Uhr in der Mondpause, die uns den ganzen Tag belasten wird, da sie erst um 17.29 Uhr mit dem Mondwechsel in den Steinbock endet. Die extrem lange Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Schützen nichts mehr zu spüren ist. Außerdem müssen wir mit vielen Belastungen und Beschränkungen rechnen, die sich auch auf unsere Gesundheit auswirken können. Verhängnisvolle Quadrate, die Uranus im Stier und Neptun in Fische zum Mond bilden, bauen zusätzlich massive Spannungen auf.

Seien wir zudem darauf gefasst, dass während der gesamten Mondpause zum Mond in Steinbock unterschiedliche Situationen für Verwirrung und innere Zerrissenheit sorgen können. Was jetzt ans Licht kommt, stellt die Dinge auf den Kopf und sprengt womöglich unsere Vorstellungskraft.

.

.

Diese Mondpause zum Mond in Steinbock wird uns einige Anstrengung kosten, denn wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß, denn in der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation.

Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir uns die ganze Mondpause lang nur hinsetzen und die Hände in den Schoß legen müssen. Grundsätzlich können wir sehr wohl aktiv werden, wir müssen nur genau planen, was wir zu tun haben und bei all unserem Handeln ganz besonders darauf achten, dass uns kein Fehler unterläuft.

Wenn der Mond Pause macht, sollten wir dies auch tun – Treffen wir keine weitreichenden Entscheidungen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in Steinbock

Neben der ohnehin anstrengenden Mondpause wird dieser Tag von Uranus im Stier und Neptun in Fische überschattet, die im Quadrat zum Mond stehen. Durch negative Mondenergie sorgen diese Aspekte für massive Schwierigkeiten, so dass Beschränkungen und Spannungen in allen Bereichen zur Tagesordnung gehören. Wir brauchen jetzt Standfestigkeit und Mut, um uns den extremen Herausforderungen zu stellen, die von den negativen kosmischen Einflüssen ausgelöst werden.

Vor allem Uranus im Stier wird dabei von besonderer Bedeutung sein, da seine Erneuerungskraft durch die Quadratstellung zum Mond und die zusätzlich störende Mondpause zum Mond in Steinbock nicht zum Zug kommt und eher Unruhe auslösen wird. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden.

Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt außerdem unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden. So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte. Um hier das rechte Maß zu finden, braucht es eines gesunden Realismus.

Gehen wir mit besonderer Achtsamkeit durch diesen anstrengenden Tag!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Mit unnachgiebiger Strenge und Nüchternheit machen wir uns keine Freunde und tun uns auch selbst nicht gut. Geben wir uns einen Ruck und zeigen Verständnis für die Bedürfnisse und Versäumnisse anderer. Nobody is perfect – Auch wir selbst nicht!

.





Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

