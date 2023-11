Mondkraft heute 24. November 2023 – Mars in Schütze – Mondpause

Die Mondkraft heute bringt durch den Widder-Mond in der Mondpause emotionale Belastungen mit sich. Der herausfordernde Mars im Schützen schenkt Kraft und Inspiration. Gehen wir Schritt für Schritt an alle Vorhaben heran! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.30 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder zum Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Skorpion – Mars in Schütze – Mondpause

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Widder-Tage sind nicht von Kompromissbereitschaft gekennzeichnet, trotzdem sollte man nichts übers Knie brechen. Verschwenden wir unsere Energie nicht in Trotzreaktionen und Kurzschlusshandlungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Widder-Mond in der Mondpause

Am späten Nachmittag geht der Widder-Mond in die Mondpause und beraubt uns aller Energie. Alles, was wir noch wichtiges zu erledigen haben, sollten wir deshalb vor die Mondpause legen. Außerdem steht während der gesamten Mondpause Pluto im Quadrat zum Mond, so dass wir damit rechnen müssen, etwas aus der Bahn geworfen zu werden.

Bei einem Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

So treibt uns ein Quadrat zum Handeln an und fordert uns auf, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können.

.

.

Der negative Einfluss von Pluto bringt emotionale Störungen mit sich, die unsere Gefühlswelt und ebenso unsere persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Während man sich äußerlich nichts anmerken lässt, können im Inneren gewaltige Kräfte brodeln, die plötzlich und mit intensiver Wirkung zum Ausbruch kommen.

Die aufwühlenden Energien von Pluto sorgen auch für einschneidende Erfahrungen, denn Pluto markiert oft entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb während der Mondpause darauf, was um uns herum geschieht.

Wenn wir während der Mondpause strukturiert bleiben, können wir die Regenerationskräfte von Pluto zu unseren Gunsten nutzen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Schützen

Tagesbestimmend wird heute in erster Linie der markante Zeichenwechsel von Mars sein, der vom tiefgründigen Skorpion in den feurigen Schützen wechselt, wo er sich bis zum 4. Januar 2024 aufhalten wird. Mars im Schützen verleiht uns neue Kraft, stellt uns aber auch vor einige Herausforderungen. Der kriegerische Schütze-Mars liebt vor allem die Gegensätze: Er zerstört, aber er schafft auch die Grundlagen für neues Leben, er trennt und er treibt an.

Er weist auch auf innere wie äußere Konflikte hin und markiert die Leidenschaftlichkeit in unserem Leben. Mars in Schütze steht aber auch für starke religiöse und philosophische Überzeugungen – Dogmatismus und Übereifer leider inbegriffen. Geradezu fanatisch verteidigen wir unseren Glauben. Der Rückenwind von Mars in Schütze rührt zudem an wunden Punkten, die allerdings gut zu bewältigen sind.

Solange wir nicht zu viel auf einmal in Angriff nehmen und unseren missionarischen Eifer rechtzeitig zügeln, kommen wir jedoch in grossen Schritten voran! Zwar wird unser Bewegungsdrang aktiviert, bleiben allerdings, was dem Schütze-Zeichen zuzurechnen ist, nicht gerne bei einer Sache. Wir sind aber sehr enthusiastisch, wenn wir uns für etwas begeistern können. Die große Begeisterungsfähigkeit und unsere schwungvolle Art lässt uns deshalb hohe Ziele anzustreben.

Wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu fanatisch an die Dinge herangehen!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

