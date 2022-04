Mondkraft heute 24. April 2022 – kritischer Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann löst durch Merkur und Saturn eine depressive Stimmung aus und sorgt für Missverständnisse. Ein quergestellter Uranus verleitet zu radikalen Methoden. Machen wir aus einer Mücke keinen Elefanten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus – Mond Quadrat Uranus – Merkur Quadrat Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Alles kann – Nichts muss. Wenn uns der Antrieb fehlt, seien wir einfach mit dem zufrieden was ist!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Leichtigkeit und Lebensfreude, die den Mond im Wassermann normalerweise begleiten, erhalten einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch die Spannungsaspekte müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich extrem demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Wenn wir uns zu sehr von den negativen Aspekten leiten und beeinflussen lassen, wird dieser Tag heute von depressiven Stimmungen überschattet werden. Vertrauen wir deshalb auf die ausgleichenden Energien des Wassermann-Mondes, damit die negativen Konstellationen den Tag nicht in einem Fiasko enden lässt.

Alle Entscheidungen, die wir nun unter den schwierigen Einflüssen treffen, haben zudem Folgen für unser weiteres Leben, was jedoch ein hohes Maß an Reife und Verantwortung verlangt, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.

.

.

Durch Zeichenherrscher Uranus sind wir zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns das Gefühl im Weg, dass wir durch den Wassermann-Einfluss ständig etwas Außergewöhnliches erleben wollen. Wir neigen außerdem zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen und die für uns selbst manchmal unverständlich sind.

Da wir dauerhaft nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Auch freundschaftliche Verbindungen können uns durch den negativ behafteten Uranus-Einfluss, der heute im Quadrat zum Mond im Wassermann steht, in gefühlsmäßige Aufruhr versetzen.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir Veränderungen anstreben!

.



.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Neben dem Spannungsaspekt mit Herrscherplanet Uranus verlangt die Quadratstellung von Verstandesplanet Merkur und Karmaplanet Saturn unsere volle Aufmerksamkeit. Unter diesem Aspekt haben wir grundsätzlich eine pessimistische Lebenseinstellung und nehmen erst einmal das Schlechteste an. Wir sind allem und jedem gegenüber überaus misstrauisch und werden von ständigen Zweifeln geplagt. Mitunter sind wir auch streitsüchtig, melancholisch, düster, unzufrieden, selbstsüchtig und sehr ängstlich.

Generell sind wir eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen bei diesem negativ besetzten Aspekt unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten. Generell scheinen wir wenig erfinderisch zu sein, denn wir richten uns nach rein logischen Elementen.

Selbst wenn wir schöpferische Gedanken äußern, kommen diese in unserer Umgebung kaum an. Wegen unserer Angst, dass sich durch Weiterentwicklung etwas verändern könnte, halten wir an altbekannten Mustern fest. Die pessimistischere Sicht der Dinge kann sich auch auf Ihr Gefühlsleben auswirken. Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, können unter diesem Aspekt zu Ende gehen. Wir sollten zudem damit rechnen, dass

Menschen in unserem Umfeld gerne eine andere Meinung vertreten als wir. Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden.

Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung jetzt zurück oder formulieren diese eher vorsichtig!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Füße, Zehen

Organsystem: Drüsensystem

.

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Diese Zeitqualität steht für eine gesteigerte Sensibilität und unterstützt den Zugang zu unserer intuitiven Seite. Finden wir eine gute Balance zwischen unserem Verstand und unserer Intuition, die momentan sehr gut funktioniert.

.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut!

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

