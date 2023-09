Mondkraft heute 23. September 2023 – Sonne in der Waage – Herbst Tag-und Nachtgleiche

Die Mondkraft heute läutet mit der Sonne in der Waage den astronomischen Herbstanfang ein. Mit der Herbst-Tagundnachtgleiche steht für einen Augenblick das Universum im Gleichgewicht. Genießen wir diesen magischen Moment! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Sonne in der Waage – astronomischer Herbstanfang – Herbst-Tag- und Nachtgleiche.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer nicht genug bekommt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne in der Waage – astronomischer Herbstbeginn

Die Sonne wechselt heute um 8.49 Uhr von der ernsthaften Jungfrau in die ausgleichende Waage. Es beginnt mit der Sonne in der Waage durch den astronomischen Herbstbeginn die zweite Jahreshälfte des Tierkreises. Es ist eine Reise in die Tiefe der Seele und das „wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich?“ wird nun zu einem wichtigen Thema.

Alles in Harmonie zu bringen, wird bei der Sonne in der Waage die große Herausforderung sein. Wir können die kosmischen Energien jedoch nur dann optimal nutzen, wenn wir tief in uns hineinschauen. Fokussieren wir uns auf unsere tiefsten Herzenswünschen und Visionen, denn die Chancen, dass sie sich in den kommenden Monaten erfüllen, stehen gar nicht so schlecht.

