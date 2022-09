Mondkraft heute 23. September 2022 – Sonne in Waage – Mond in Jungfrau – Merkur in Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau bringt besondere kosmische Ereignisse mit sich. Der rückläufige Merkur wechselt in die Jungfrau. Die Sonne in Waage läutet den astronomischen Herbstbeginn ein. Mit der Herbst-Tag- und Nachtgleiche steht das Universum im Gleichgewicht. Tauchen wir in die magischen Momente ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 10.50 im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Sonne in Wassermann – astronomischer Herbstbeginn – Herbst Tag- und Nachtgleiche.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Durch die Mondpause fehlt es uns zwar zum Start in diesen Freitag an etwas Schwung, jedoch erwecken die kosmischen Ereignisse unsere Lebensgeister – Nehmen wir diese dankbar an!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne in Waage – Herbst Tag-und Nachtgleiche

Die Sonne hat heute bereits um 3 Uhr früh die Jungfrau verlassen und ist in das Tierkreiszeichen Waage gewechselt. Es beginnt mit der Sonne in Waage durch den astronomischen Herbstbeginn die zweite Jahreshälfte des Tierkreises. Es ist eine Reise in die Tiefe der Seele und das „wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich?“ wird nun zu einem wichtigen Thema

Die Sonne in Waage gilt als Zeichen für Diplomatie und Frieden. Dieses Anliegen zu erfüllen sollte unser vorrangiges Ziel sein. Alles in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen, wird jedoch die große Herausforderung sein, denn faule Kompromisse und ein aufgesetztes Lächeln bringen keine echte Harmonie. Nur wenn es sich für alle Beteiligten gut anfühlt, ist der Frieden von Dauer.

Die Kraft der Waage-Sonne ist aber auch stark und anziehend. Sie zeigt sich auch in der Natur, die ihre Schönheit besonders farbenprächtig und leuchtend zur Geltung bringt. Unsere Interessen fokussieren sich jetzt auch auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen und Belange, die über das Persönliche hinausgehen, wobei wir den Austausch als Bereicherung erleben werden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Es ist heute auch Herbst Tag- und Nachtgleiche, wo sich die Tageslängen so schnell verändern wie an keinem anderen Tag im Jahr. Alles in unserem Sonnensystem hält sich nun die Waage – Tag und Nacht, Licht und Dunkel sind nun völlig ausgewogen. Ein beinahe einzigartiger Gleichgewichtszustand hüllt uns in diese Energien ein und fordert uns auf, uns um den eigenen Gleichgewichtszustand zu kümmern.

Mit der Tag- und Nachtgleiche sind Tag und Nacht gleich lang, so dass wir in beide Richtungen schauen können – in den Sommer zurück und auf die Zeit vor uns. Und jetzt zum astronomischen Herbstbeginn, dem großen Sonnenuntergang des Jahres, kann man auch die Schwelle zur Anderswelt spüren.

Genießen wir diesen wundervollen Ruhepunkt des Jahres, den Moment, wo sich Licht und Dunkel die Waage halten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond und Merkur in der Jungfrau

Die Mondkraft heute stellt uns nach einer kaum spürbaren Mondpause ganz unter den Einfluss der Jungfrau, denn sowohl Mond als auch Merkur befinden sich nun in diesem Tierkreiszeichen, in dem Merkur zuhause ist und bis 9. September 2022 dort verweilen wird. Mit Verstandesplanet Merkur in Jungfrau können wir uns auf alle Themen konzentrieren, die analysiert werden müssen, um wertvolle Erkenntnisse zu erlangen, die uns befähigen, auch Fehlerhaftes zu entdecken, was der Klärung bedarf.

Wir neigen durch Merkur in Jungfrau zu exaktem, geordnetem und strukturiertem Denken, daher improvisieren wir nicht gerne und können daher auftretende Probleme auf vernünftige Weise lösen. Wir sollten jedoch darauf achten, dass unser Denken nicht zu kleinlich, pingelig und detailbetont wird. Man sieht sonst sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und versucht dann vergeblich Gefühlsfragen, für die Intuition und Flexibilität erforderlich sind, mit Logik und lebensfremder Rationalität zu beantworten.

Auf körperlicher Ebene fördert Merkur in Jungfrau, genauso wie der Mond in Jungfrau, die Heilung. Das Bemühen um Objektivität und die immer wieder auftauchende Kritiklust von Merkur erschweren es allerdings, uns mit Glauben und Spiritualität zu beschäftigen. Somit kann unser Denken dafür verantwortlich sein, dass wir in der sogenannten Realität verhaftet bleiben, anstatt uns für die spirituelle Wirklichkeit und die Bereiche der feinstofflichen Welt öffnen zu können.

Üben wir uns immer in positivem Denken und machen uns unabhängig vom eigenen Verstand!

.

Gifte, Chemikalien und Schadstoffe gehören inzwischen zum Alltag. Die Mikroalge Chlorella kann hervorragend dazu beitragen, die tagtäglich auf unseren Körper einwirkenden Giftstoffe auf einfache Art und Weise zu binden und auszuscheiden.

Entgiften mit der Chlorella-Alge >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Cistus incanus stärkt dank enthaltener Antioxidantien unser Immunsystem. Er schützt unsere Zellen zudem vor vorzeitiger Alterung und beugt Krankheiten vor. Außerdem wird eine antibakterielle Wirkung erzielt und hat einen ganzheitlich positiven Effekt auf unsere Gesundheit.

Cistus incanus in Premiumqualität >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Studien zeigen, dass Gewichtsdecken die Schlafqualität verbessern. Die hervorgerufene Drucksimulation wirkt wie eine Umarmung, senkt den Cortisolspiegel und erhöht die Serotoninproduktion. Die Gewichtsdecke hilft dem Körper dabei, Ängste abzubauen, senkt den Blutdruck und die Herzfrequenz, beruhigt und sorgt für Entspannung, reduziert das Schnarchen und schenkt mehr Energie für den Tag.

Gewichtsdecke für einen gesunden Schlaf >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Bei schwierigen Gesprächen oder bevorstehenden Herausforderungen sollten wir die Farbe Grün tragen. Grün ist eine Heilfarbe, denn sie sorgt für Harmonie, beruhigt die Atmung und entspannt die Muskeln. Zudem hört man auch besser zu und lässt sich leichter auf Kompromisse ein.

.

Was ist meine Berufung? Wie kann ich das verwirklichen, was ich schon lange in mir erahne? Finde Mut und Lust, den eigenen Weg zu gehen.

Folge dem Ruf deiner Seele >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Pflanzen um, die nur schwach wurzeln, und düngen wir sie etwas bei Bedarf.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.