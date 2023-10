Mondkraft heute 23. Oktober 2023 – Mond im Wassermann – Sonne im Skorpion

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Wassermann einige Stürme durchs Leben fegen und verleitet mit Uranus zu radikalen Methoden. Die Sonne im Skorpion sorgt für mehr Tiefgang und einen Wandel der Gefühle. Beleuchten wir unsere Schattenthemen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Quadrat Uranus – Sonne im Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Logik bringt uns von einem Ort zum anderen. Fantasie bringt uns überallhin.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Leichtigkeit und Lebensfreude, die den Mond im Wassermann normalerweise begleiten, erhalten einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch unruhige Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können.

Alle Entscheidungen, die wir nun unter diesen schwierigen Einflüssen treffen, haben auch Folgen für unser weiteres Leben. Es verlangt ein hohes Maß an Reife und Verantwortung, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Durch Zeichenherrscher Uranus sind wir zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns das Gefühl im Weg, dass wir durch den Wassermann-Einfluss ständig etwas Außergewöhnliches erleben wollen. Wir neigen außerdem zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen und die für uns selbst manchmal unverständlich sind.

Da wir dauerhaft nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Auch freundschaftliche Verbindungen können uns durch den negativ behafteten Uranus-Einfluss, der heute im Quadrat zum Mond im Wassermann steht, in gefühlsmäßige Aufruhr versetzen.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir Veränderungen anstreben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Skorpion

Die Sonne wechselt heute Abend von der ausgeglichenen Waage in den tiefgründigen Skorpion. Die Sonne im Skorpion löst leidenschaftliche Gefühle aus und wird die nächsten 4 Wochen für mehr Tiefgang sorgen. Wir erleben eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann.

Wir sind durch die Skorpion-Sonne aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben, wobei die notwendige Bearbeitung von Schattenthemen stärker vorangetrieben wird.

Die Sonne im Skorpion fordert uns deshalb dazu auf, auch unsere Schattenanteile zu beleuchten. Finden wir den Zugang zu unserem inneren Licht und achten wir auf die Botschaft, die darin liegt. Wir selbst haben es dabei in der Hand, ob uns der bevorstehende Wandel glücklich oder unglücklich macht. Gehen wir den Weg der Weisheit!

Es können mit der Sonne im Skorpion auch alte Wunden und Verletzungen auftauchen, die es nun gilt aufzuarbeiten. Zwar gehört die Reflexion von Vergangenem und auch das Leiden in diese Zeitqualität, jedoch sollten wir uns keinesfalls in destruktive Gedanken verbeißen, da wir ansonsten den heilenden Wandlungsprozess blockieren.

Wichtig ist, dass wir nicht resignieren und alles Negative besonders hervorheben, denn mit der Sonne im Skorpion haben wir die größte Fähigkeit zur Resilienz. Wenn wir unser Lebensziel auf die höhere Seelenentwicklung richten, sind die unerschöpflichen Quellen des Kosmos für uns erreichbar.

Wer nicht in der Vergangenheit hängen bleibt, kann sich mit der Sonne im Skorpion über eine Zeit voller Leidenschaft freuen – Das Motto muss jedoch heißen: LOSLASSEN!

.