Mondkraft heute 23. August 2023 – Sonne in Jungfrau – Merkur rückläufig

Die Mondkraft heute verlangt durch die Sonne in der Jungfrau eine neue Sichtweise. Merkur rückläufig mahnt zur Vorsicht und lässt das Leben aus den Fugen geraten. Passen wir unsere Lebensumstände an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Sonne in der Jungfrau – Merkur rückläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verfallen wir trotz des rückläufigen Merkur nicht in Angst und Stillstand!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne in der Jungfrau

Die Sonne verlässt heute um 11.00 Uhr den dynamischen Löwen und wechselt in die ernsthaftere Jungfrau. Mit der Sonne in der Jungfrau steht eine Zeit der Vernunft an, die aber auch viel Klarheit in bisher undurchsichtige Situationen bringen kann. Vorsorge und Gesundheit stehen nun verstärkt im Mittelpunkt, so dass alles, was uns körperlich und seelisch belastet, der Heilung übergeben werden kann.

Durch die Sonne im Tierkreiszeichen Jungfrau sind wir in unserem innersten Wesen ein Realist, denn unsere Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass wir eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von außen an uns herankommt, wird sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in unser System eingeordnet.

Die Sonne in der Jungfrau zeigt an, was unseren Lebenskern ausmacht, wo Kraft, Willen und Selbstbewusstsein in der Persönlichkeit verankert sind. Kann die Sonne ungehindert strahlen, verfügen wir über eine gute Ausstrahlungskraft und unser Auftreten hinterlässt Eindruck. Die Stabilität unserer Persönlichkeit wird dabei erreicht durch analytisches Denken und Handeln, Ordnungsliebe, Bewusstheit für Ernährung und Gesundheit sowie praktisches Handeln.

.

.

Wir können nun die Früchte unseres Erfolges ernten und erkennen aber auch, wo noch Verbesserungen und Veränderungen nötig sind, wobei wir die Spreu vom Weizen trennen müssen. Es kann uns zudem gelingen, uns von altem Ballast zu befreien und unsere innere Balance zu finden. Nehmen wir uns immer wieder etwas Zeit und kümmern uns um unsere seelische Verfassung, denn alte Prägungen und Muster gehören hinterfragt.

Achten wir darauf, was wir im Innersten wirklich fühlen, wollen und brauchen. So können wir nach Möglichkeiten suchen, um unser Seelenleben wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen und eine Wandlung auf allen Ebenen erreichen.

Wer weiß, was er will, kann einen wichtigen Schritt nach vorne machen, dabei Hindernisse überwinden und erstaunlich viel erreichen.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur rückläufig

Merkur wird am Abend wieder einmal rückläufig und mahnt uns bis 15. September zu erhöhter Vorsicht. Seine Rückläufigkeit wird vieles blockieren und unüberschaubar machen, so dass wir noch weniger als sonst die Geschehnisse um uns herum verstehen und sich die Missverständnisse häufen werden. Da Merkur in der Astrologie eine Bedeutung für den Verstand, die Kommunikation, die Weiterentwicklung und sogar die Weiterbewegung, auch in technischer Hinsicht, zugeschrieben wird, wirkt sich der rückläufige Merkur hauptsächlich auf diese Bereiche aus.

Während Merkur rückläufig ist, sind wir gut beraten, die Unterzeichnung von Verträgen und den Abschluss von Vereinbarungen zu vermeiden. Vorsicht walten lassen sollte man beim Kauf von technischen Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto und ähnlichem, da diese störanfälliger sind. Ist manches jedoch unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es sind nicht alle Folgen absehbar.

Es ergeben sich jedoch in erster Linie häufiger als sonst Probleme in der Kommunikation. Ein rückläufiger Merkur bestimmt, ob wir oberflächlich bleiben oder in die Materie eindringen können, ob wir mit Eloquenz punkten oder es an der Kommunikation scheitert. Wichtig unter dem Einfluss von Merkur rückläufig sind Geduld, Besonnenheit und Ruhe. Wir sollten uns nicht unter Druck setzen, sondern uns für alles die Zeit nehmen, die wir eben brauchen.

Merkur rückläufig führt uns in eine Zeit, die kräftezehrend ist und schnell entstehen Situationen, die uns das Gefühl geben, keine Kontrolle über unsere Angelegenheiten zu haben. In dieser besonderen Zeit gerät unser Leben aus dem Ungleichgewicht und stürzt so manchen regelrecht ins Chaos. Zwischenmenschlichen Spannungen, Streitereien und Gereiztheit bestimmen diese Zeitqualität.

In den Phasen der Rückläufigkeit bekommen wir es aber auch immer wieder mit unseren Altlasten zu tun. Falls durch unser eigenes Verschulden die letzten Monate etwas schief gegangen ist, sollte man versuchen, gemachte Fehler wiedergutzumachen. Wir können die Rückläufigkeit von Merkur nutzen, falsche Entscheidungen zu korrigieren, denn in diesem Zeitraum sind die Auswirkungen einer Korrektur nicht so gravierend.

Versuchen wir während der Rückläufigkeit auf keinen Fall, etwas zu erzwingen, denn das würde sowohl im Privatleben als auch in beruflichen Dingen zu nichts führen. Wir können uns noch so sehr bemühen, es wird sich kein Erfolg einstellen, was dann nur unnötige Frustration auslöst. Schaffen wir Ordnung, erledigen und erlösen wir uns von Altlasten, ziehen wir Bilanz, überdenken wir unsere Ziele, schmieden wir Pläne… aber überstürzen wir nichts!

Achten wir während der Rückläufigkeit von Merkur darauf, was sich in unserem Leben abspielt!

.

Verpassen, verschieben und bewahren wir nichts, was Freude und Lächeln in unser Leben bringen könnte…

Mondkraft heute mit Merkur rückläufig



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser. Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Geben wir uns beim Mond im Skorpion ganz der Leidenschaft hin. Für die Erotik gibt es kaum bessere Tage! Beruf/Karriere – Konflikte am Arbeitsplatz sind jetzt keine Seltenheit, denn das Konkurrenzdenken sorgt für eine angespannte Stimmung. Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

..

