Mondkraft heute 22. Januar 2024 – konfliktreicher Zwillinge-Mond – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond löst vor der Mondpause durch schwierige Spannungsaspekte massive Probleme aus. Venus und Neptun belasten den Start in die neue Woche. Gehen wir mit Vorsicht durch diesen eher chaotischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 22.50 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in den Zwillingen zum Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Steinbock – Mond Opposition Venus – Mond Quadrat Neptun – Mondpause.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Schlaue löst Probleme – Der Weise vermeidet sie!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond in den Zwillingen für einen schwierigen Start in die neue Woche. Dan ganzen Tag wird eine Opposition zwischen Liebesplanet Venus und dem Zwillinge-Mond immer wieder Spannungen auslösen, die unsere gesamten Beziehungen belasten. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen.

Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

So manchem werden die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat oder auch enttäuscht wurde, weil man gehofft hat, der Partner würde sich doch noch ändern – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!

Irgendwie scheinen wir heute wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellische Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundungen zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond in der Mondpause

Am Abend geht der Zwillinge-Mond in die Mondpause, die zusätzlich von Neptun überschattet wird, der im Quadrat zum Mond steht. Da unsere Gefühlswelt durch diesen Aspekt negativen Schwingungen unterliegt, müssen wir mit nervösen Störungen rechnen, könnten aber auch von Mutlosigkeit und Verbitterung gepackt werden.

Die Gefühle fahren Achterbahn und es fällt uns nicht leicht, eine seelische und harmonische Verbundenheit aufrecht zu erhalten. Durch diesen Aspekt entstehen Missverständnisse und Enttäuschungen, die sich durch alle Bereiche ziehen werden.

Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenzen zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden. Es wird die Sehnsucht nach einer idealen Welt geweckt, die leicht in eine unrealistische Traumwelt führen kann. Die Gefahr dabei ist, dass wir dazu neigen könnten, uns eine eigene heile Welt zu schaffen.

Lassen wir uns nicht entmutigen und verfolgen weiterhin unsere Ziele!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. Mond-Magie der Mondkraft heute Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

. Wir glauben, alles im Griff zu haben und haben feste Pläne für die Zukunft geschmiedet. Alles scheint im Lot. Doch auf einmal kommt von außen eine Situation auf uns zu, die uns herausreißt aus allen Sicherheiten. Wenn man nicht mehr weiter weiß >>>. . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Umtopfen steht heute unter einem guten Stern, da die Pflanzen sehr schnell wieder anwurzeln. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt beim Mond in den Zwillingen keine große Rolle. Uns interessiert ein anregender Gedankenaustausch mehr. Beruf/Karriere – Der Zwillinge-Mond eignet sich für Geschäftsverhandlungen besonders gut, denn wir sind sprachgewandt und denken logisch. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

