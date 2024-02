Mondkraft heute 22. Februar 2024 – angespannter Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen bringt durch kritische Aspekte einiges in Aufruhr. Schwierige Planeteneinflüsse belasten alle Lebensbereiche und können Pläne zunichte machen. Stehen wir uns nicht selbst im Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in den Fischen – Mond Quadrat Jupiter – Mond Opposition Mars – Venus Konjunktion Mars.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schalten wir einen Gang zurück und gönnen unserem Körper eine Pause. Nehmen wir uns Zeit für Liegengebliebenes!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die kritischen Energien von Jupiter sorgen durch eine Quadratstellung zum Mond im Löwen für emotionale Belastungen. Die allgemeine Stimmung wird durch das Mond-Jupiter-Quadrat getrübt, wobei wir stark von unseren Gefühlen gesteuert werden und wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag legen. Übertriebene Großzügigkeit, Glaubensvorstellungen und Essgewohnheiten sind ebenfalls Auswirkungen, die diesem Aspekt zuzuschreiben sind.

Wir sind durch dieses Mond Jupiter Quadrat überaus großzügig, jedoch allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden. Wir neigen dazu, in unseren Gefühlen nur so zu schwelgen, doch auch wenn dieser Transit von herausfordernder Natur ist, müssen diese nicht unbedingt negativ sein.

Bei einem Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Wir werden dabei zum Handeln angetrieben und dazu aufgefordert, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können. Diese sind durchaus möglich, wenn wir unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten lassen.

.

.

Heute beeinflusst uns aber auch eine Konjunktion, die Venus und Mars miteinander bilden. Wenn sich die Planeten der Liebe und des Krieges in dieser seltenen Umarmung befinden, dann müssen wir mit starken Energien rechnen, die sich in allen Bereichen zeigen können.

Vor allem Liebesplanet Venus macht sich durch Liebesenergien bemerkbar, die alle Beziehungen bereichern können. Die Fähigkeit, seine Bedürfnisse durchzusetzen und der Wunsch nach Begegnung und Kooperation ergänzen sich hier harmonisch.

Allerdings muss damit gerechnet werden, dass sich auf eine Phase der Leidenschaft totale Gleichgültigkeit breit macht, da diese Konjunktion enorme Gefühlschwankungen auslösen wird.

Öffnen wir unser Herz, damit uns die Liebeskraft erreichen kann!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Durch den Einfluss von Mars, der vom frühen Morgen weg in Opposition zum Mond im Löwen steht, verhalten wir uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird.

Wegen jeder Kleinigkeit gehen wir direkt an die Decke und regen uns über völlig belanglose Dinge auf. Damit provozieren wir regelrecht Auseinandersetzungen und tragen zu einer disharmonischen Stimmung bei, die den Familienfrieden gewaltig stört, wenn wir uns nicht etwas zurücknehmen.

Die Opposition gehört allgemein zu den kritischen Aspekten, die immer mit großen inneren Spannungen, Fehlverhalten und Fehltritten wie auch gesundheitlichen Anfälligkeiten einhergeht. Aber gerade die heute wirkenden Oppositionen können letztlich auch das „Salz in der Suppe“ sein.

Die Reibungen, die diese Verbindungen in uns und in unserem Leben auslösen wird, machen uns kreativ und sind ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Versuchen wir den negativen Einflüssen mit der Kraft des Löwe-Mondes entgegenzuwirken!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

*****

.

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Magie des Löwe-Mondes verleiht uns immer sehr viel Kraft, so dass wir viel mehr schaffen können, als uns bewusst ist. Sätze wie: „Das schaffe ichschon“ sind an Löwe-Mond-Tagen deshalb keine Seltenheit. Dieses Selbstvertrauen ist auch ganz wunderbar, solange wir unsere Kräfte nicht überschätzen. Machen wir eine Liste der Dinge, die zu erledigen sind, und lassen wir uns nicht ablenken, bis jeder Punkt abgehakt ist.

. Nur wer weiß, was er wirklich braucht, kann im Alltag gut wieder auftanken. Hierfür ist es jedoch notwendig negative Sichtweisen aufzugeben und aus dem Positivem wieder Kraft zu schöpfen. Wer außerdem die eigenen Gefühle und Bedürfnisse erkennen und transparent machen kann, ist dazu fähig auch den Empathie-Akku neu zu laden. Auftanken im Alltag >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Zimmerpflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich, wollen gefallen und andere verführen.

Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich!

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

