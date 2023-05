Mondkraft heute 21. Mai 2023 – Mond in den Zwillingen – Sonne in Zwillinge

Die Mondkraft heute zeigt die 2 Gesichter des Zwillinge-Mondes. Der Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto löst Aggressionen aus. Sonne und Pluto schenken neue Kraft. Mit der Sonne in Zwillinge kommt Bewegung ins Leben – Auf zu neuen Ufern! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Stier – Mars Opposition Pluto – Sonne Trigon Pluto – Sonne in Zwillinge.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bei allem was wir tun sollten wir das Für und Wider genau abwägen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Besonders heute zeigt sich, dass der Mond in den Zwillingen 2 Gesichter hat. Während durch die luftig-leichten Energien die Stimmung allgemein von Freude am Kontakt und Austausch geprägt ist, wird die Opposition zwischen Mars und Pluto für zunehmende Spannungen sorgen. Mars steht für den eigenen Willen und Pluto für Dominanz und Machtbedürfnis. Das entspricht dem Satz: „Ich will (Mars), was ich mir vorstelle (Pluto)!“.

Wenn sich Mars und Pluto in diesem Spannungsaspekt berühren, können die schwierigen Eigenschaften Plutos in den Vordergrund treten. Das wäre z.B. ein zu egoistisches Machtstreben oder die Neigung, dass man unter allen Umständen seine Vorstellungen umsetzen will.

Auch auf der Ebene der Sexualität können zu intensive Kräfte wirken, die mit dem Wunsch nach Erweiterung des eigenen Machteinflusses zusammenhängen. Wenn diese mächtigen Energien ungefiltert zum Ausdruck gebracht werden, sind Schwierigkeiten und Widerstände in unserem persönlichen Umfeld vorprogrammiert.

Die Transformation der Mars-Pluto-Kräfte in eine positive Richtung ist allerdings möglich, wenn wir unsere persönliche Macht auch zum Nutzen der Gemeinschaft einsetzen. Die gute Absicht für andere wirkt dann auch günstig für uns selbst.

.

.

Am späten Nachmittag erhalten wir durch ein Trigon, das Sonne und Pluto zusammen bilden, einen zusätzlichen Energieschub. Bei diesem Aspekt trifft die Willens-und Schöpferkraft der Sonne auf die Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Diese Verbindung schenkt uns unbändige Lebens- und Tatkraft, stärkt unser Selbstbewusstsein und die Durchsetzungskraft, so dass wir vieles erledigen können, wozu uns sonst die nötige Energie fehlt. Mit diesem Trigon sind wir außerordentlich konzentriert und temperamentvoll und haben stets den Durchblick, denn wir erkennen den Kern einer Gegebenheit und wissen, wie wir unsere Kräfte gezielt zum Einsatz bringen. Wir besitzen die Fähigkeit zur Erneuerung, Optimierung und kompletten Transformation in verschiedenen Lebensbereichen. Wir finden unter diesem Aspekt aber auch geistige Versenkung, indem wir meditieren. Oftmals weckt das Sonne Pluto Trigon zudem ein Interesse an Yoga, Heilkunst, Okkultismus und Magie. Allgemein sind wir sehr intuitiv veranlagt und verfügen womöglich sogar über übersinnliche Fähigkeiten. Die positiven Sonne-Pluto-Kräfte versprechen nicht zuletzt starke Regenerationskräfte im Krankheitsfall. Mobilisieren wir unsere Kraftreserven, um einen wichtigen Schritt nach Vorne zu machen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne in Zwillinge

Die Zwillinge-Energie der Sonne schafft aus astrologischer Sicht alle Voraussetzungen, damit wir uns erfolgreich etablieren können. Mit der Sonne in Zwillinge können wir uns auch auf anregende Gespräche freuen, die unseren Lebens- und Liebes-Horizont erweitern. Wir sind zudem in der Lage, die Richtung unseres Lebensweges zu korrigieren und unsere Ängste vor Veränderungen zu besiegen. Brechen wir mutig zu neuen Ufern auf, die uns auf einen Weg des Erfolges führen werden.

Immer, wenn die Sonne ihr Zeichen wechselt, ändert sich für uns alle ihr Einfluss auf uns. Da sie die Lebensspenderin auf unserer Erde ist, verspüren wir auch immer die Veränderungen dieses Wechsels von einem Zeichen in das nächste. Wir bekommen von der Sonne in Zwillinge deshalb auch mehr Lebensenergie zugewiesen, als wir bisher bekommen haben, deshalb fühlen wir uns viel vitaler und können dadurch spürbar mehr leisten.

30 Tage lang steht uns nun die geballte Sonnenenergie der Zwillinge zur Verfügung, die wir nutzen können, um alle Formen der Kommunikation und der Geselligkeit zu aktivieren. Mit der Sonne in Zwillinge steht uns die Tür des Lebens und der Schöpfung weit offen, so dass wir endlich das Leben führen können, nach dem wir uns sehnen. Es eröffnet sich uns somit die Möglichkeit, aus den täglichen Gewohnheiten auszubrechen. Das Leben ist Dynamik und soll im Fluss bleiben, damit wir uns weiterentwickeln können.

Planen wir einen Kurswechsel ein!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.



Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir grübeln über Dinge, die wir nicht ändern können, werden immer wieder von der Vergangenheit eingeholt oder halten an Menschen und Dingen fest, die uns nicht guttun. Loslassen, sich selbst lieben, positiv denken – das ist leicht gesagt, fällt im Alltag aber oft erstaunlich schwer. Erstelle jetzt deine persönliche „Loslass-Checkliste“ und arbeite sie Tag für Tag ab!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Die Bekämpfung von Schädlingen ist nun besonders effektiv.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

