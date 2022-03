Mondkraft heute 21. März 2022 – wankelmütiger Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion geht in die Tiefe unserer Emotionen. Merkur und Jupiter bestimmen das Tagesgeschehen und schenken neue Erkenntnisse, die den Weg zum Erfolg ebnen können. Das Glück ist auf unserer Seite! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto – Merkur Konjunktion Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Üben wir nicht zu viel Druck auf uns selbst und auf andere aus – Gelassenheit ist beim Mond im Skorpion die Devise!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Wir sollten den kraftvollen Einfluss vom Mond im Skorpion keinesfalls unterschätzen. Durch den Mond im Tierkreiszeichen Skorpion sind wir bisweilen sogar melancholisch gestimmt, denn Pluto, der Herrscherplanet des Skorpion, ruft auch die Tiefgründigkeit auf den Plan, was sich allerdings nicht immer in positiven Reaktionen äussern wird. Wir müssen vermehrt mit gänzlich unerwarteten Vorfällen oder zum Teil sehr heftigen Reaktionen rechnen. Oberflächliches scheint uninteressant, weil wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem suchen.

Der tiefgründige Mond im Skorpion löst auch wie immer starke Emotionen aus. Zum einen ruft er Leidenschaft und Sinnlichkeit hervor, aber andererseits können Streit- und Rachsucht unsere gesamten Beziehungen belasten.

.

.

Es besteht eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Achten wir jedoch auf unsere seelische Stimmungslage, denn wir fühlen uns beim Mond im Skorpion in eine emotionale Unruhe versetzt, die es erschwert, die Mondenergien konstruktiv einzusetzen.

Nutzen wir die Mondkraft heute mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion zur Selbstreflexion!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Merkur Konjunktion Jupiter

Der Kommunikations- und Verstandesplanet Merkur steht die nächsten beiden Tage in einer intensiven und vorteilhaften Konjunktion zu Glücksplanet Jupiter. Wir zeichnen uns durch Gedankenreichtum, Optimismus, einen starken Gerechtigkeitssinn und überdurchschnittlicher Intelligenz aus. Bei dieser Verbindung werden wir Erkenntnisse erlangen, die uns auf einen erfolgreichen Weg bringen können. Durch den Einfluss von Merkur haben wir spontan gute Ideen, die sich nun viel besser umsetzen lassen werden.

Wir spüren deutlich eine erhöhte geistige Aktivität und haben das Bedürfnis, uns mit anderen Menschen über wichtige Themen auszutauschen. Allerdings sollten wir darauf achten, auch zuzuhören, was die anderen zu sagen haben. Im Falle von Vertragsabschlüssen und Planungen sollten wir außerdem sehr sorgfältig vorgehen, denn durch den Jupiter-Einfluss neigen wir dazu, alles etwas zu übertreiben.

Möglicherweise erfahren wir in diesen Tagen auch etwas, was unser Wissen erweitert und somit eine Angelegenheit in einem neuen Licht erscheinen lässt. Wenn wir vor wichtigen Prüfungen stehen und geschäftliche oder berufliche Gespräche zu führen sind, müssen wir uns keine großen Gedanken machen zu versagen, denn alles verläuft durch die Merkur-Jupiter-Konjunktion meist positiv.

Nehmen wir die glückbringenden Energien dankbar in uns auf!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

.

.

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Unser Alltag ist oft geprägt von Stress und Belastungen, die wir nicht steuern können und auf Dauer Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Innere Ruhe, eine gewisse Ausgeglichenheit und Gelassenheit helfen dabei, damit Stress und Belastungen nicht Überhand nehmen.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

