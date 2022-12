Mondkraft heute 21. Dezember 2022 – Sonne in Steinbock – Wintersonnenwende

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Schützen in die Thomasnacht, die Nacht der Wintersonnenwende. Die Sonne wechselt in den Steinbock und läutet den astronomischen Winteranfang ein. Erkennen wir, was wirklich wichtig ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond in Schütze – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter in Widder – Sonne in Steinbock – Wintersonnenwende – Thomasnacht.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verfallen wir nicht in Hektik und Aktionismus, sondern versuchen wir uns zu entspannen. Nur so kommen wir an diesem besonderen Tag zur Ruhe.

Mondkalender und Mondkraft heute – Wintersonnenwende und Mond in Schütze

Die Mondkraft heute führt mit dem dynamischen Mond im Schützen in die Nacht der Wintersonnenwende – auch Thomasnacht genannt – und läutet mit der Sonne im Steinbock den astronomischen Winterbeginn ein. Die Tage werden nun langsam wieder länger und das Licht kehrt zurück. Auch wir selbst haben die Möglichkeit, uns auf den Weg des Lichts zu begeben, wenn es uns gelingt, unsere Schwächen zu überwinden. Wir werden zu den spürbaren magischen Energien der Wintersonnenwende zudem von positiven kosmischen Einflüssen begleitet. Vor allem Pluto und Jupiter werden wohlwollend in das Tagesgeschehen eingreifen.

Wenn die Sonne am späten Abend vom feurigen Schützen in den ernsthaften Steinbock wechselt, kehrt kurz vor den Rauhnächten eine Zeit der Ruhe ein. Statt um Idealismus geht es nun um Realismus, eigene Standortbestimmung und die objektive, sachliche Wirklichkeit. Selbstverständlich reagieren wir in der Steinbockzeit auch ehrgeizig, sollten aber alles ohne Druck ausüben, da wir ansonsten nicht zum Erfolg kommen werden.

Die Mondkraft heute führt uns mit der Wintersonnenwende endgültig in eine Zeit des Wandels und fordert uns gleichzeitig auf, Licht ins Dunkel unserer verschütteten Seelenanteile zu bringen. Damit wir uns auf den Weg des Lichts begeben können, ist es auch notwendig, uns von allem Ballast zu befreien. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können Energie raubende Beziehungen oder auch negative Gedanken sein! Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen und in der Achtsamkeit auf uns selbst können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft uns, in uns ganz und heil zu werden. Dort wo es uns jetzt hinzieht, wo alles ganz leicht und einfach zu gelingen scheint, dort finden wir unsere Erfüllung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Steinbock

Mit der Sonne im Steinbock wird die allgemeine Stimmung zwar wieder etwas ernsthafter, aber wir strahlen viel Kraft und Stärke aus. Unsere Stunde ist nun gekommen, in der wir wichtige Menschen von unseren genialen Ideen und Visionen überzeugen können. Nutzen wir die Kraft der Steinbock-Sonne gerade heute zur Wintersonnenwende um Bilanz zu ziehen, etwaige Altlasten zu entsorgen und uns mit unseren neuen Visionen zu befassen.

Wir können bereits für das neue Jahr Pläne schmieden und neue Ziele setzen, die wir im Marsjahr 2023 durchaus erreichen können. Die Sonne im Steinbock beschreibt Gefühle, die uns auf auf besondere Weise überraschen und verblüffen werden. Offenheit und Ehrlichkeit sowie unser gesunder Menschenverstand ermöglichen es zudem, dass wir sowohl bei beruflichen als auch privaten Tätigkeiten zum Erfolg kommen.

Bei der Sonne im Steinbock wirkt außerdem Saturn, der Zeichenherrscher des Steinbocks, verstärkt auf uns ein. Zum einen wird dadurch unsere Konzentrationsfähigkeit gesteigert, zum anderen erkennen wir, was wirklich wichtig ist und werden dazu aufgefordert, uns dafür auch zielgerichtet einzusetzen und das Nebensächliche wegzulassen.

Lassen wir uns von den magischen Energie der Wintersonnenwende leiten und begeben uns auf die Reise in eine mystische Zeit!

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze



Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Zimmerpflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute zur Wintersonnenwende einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

