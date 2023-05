Mondkraft heute 20. Mai 2023 – Mond in Zwillinge – Mars in Löwe

Allerdings müssen wir uns vor Karmaplanet Saturn in acht nehmen, der uns durch ein Quadrat zum Mond in den Zwillingen einiges abverlangen wird und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Saturn löst in dieser Quadratstellung zum Mond auch Minderwertigkeitsgefühle und Selbstzweifel aus, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den nach Veränderung strebenden Energien völlig im Wege steht.

Lösen wir uns von der Vergangenheit!