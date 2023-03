Mondkraft heute 20. März 2023 – Neumondphase – Sonne im Widder – Tag-und Nachtgleiche

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond in Fische in der Neumondphase zum Neumond im Widder wertvolle Inspiration. Die Sonne im Widder läutet den astronomischen Frühlingsbeginn ein und führt in eine Zeit des Wandels. Es ist Frühlings-Tag- und Nachtgleiche und das Marsjahr beginnt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Neumondphase zum Neumond im Widder – Sonne im Widder – Frühlings-Tag- und Nachtgleiche – Marsjahr.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bringen wir unsere Vorhaben und Aktivitäten überzeugt und kraftvoll weiter. Was wir im Frühling säen, ernten wir im Herbst!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne im Widder – Tag- und Nachtgleiche

Mit der Mondkraft heute starten wir durch den Wechsel der Sonne in Widder kraftvoll in den Frühling und ein neues astrologisches Jahr beginnt, das von Mars beherrscht wird. Alles erwacht zu neuem Leben und wir spüren eine unbändige Kraft in uns, die uns antreibt, so dass wir bevorstehende Herausforderungen besser bewältigen können. Durch die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche beginnt ein neuer Zyklus, es ist astronomischer Frühlingsbeginn und die Tage werden wieder länger als die Nächte sein.

Die Kräfte richten sich nach außen, sind aktiv, impulsiv, dynamisch und wir können mutig voranschreiten. Eine abwechslungsreiche, lebendige und spannende Zeit steht uns mit der Sonne im Widder bevor, wobei auch mit Überraschungen und Neuigkeiten gerechnet werden muss, die nicht immer nur positive Auswirkungen haben werden.

Eine ständige Informationsflut und viele Kehrtwendungen werden uns begleiten – am häufigsten dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Versuchen wir zu unterscheiden zwischen Situationen und Erfahrungen, die alte Verletzungen und Befürchtungen aktivieren, und solchen, wo es darum geht, Mut zu zeigen und Neues zu wagen.

.

.

Wer jetzt Neues beginnt, kann mit der vollen kosmischen Unterstützung durch die kraftvollen Energien der Sonne im Widder rechnen. Wer durch das Frühlingserwachen genauso wie die Natur in Aufbruchstimmung versetzt wird, sollte also nicht mehr zögern und damit beginnen, gänzlich neue Wege zu gehen. Wir können die feurige Energie der Sonne in Widder auch zielgerichtet für uns und für unsere Vorhaben einsetzen, denn diese kosmischen Kräfte inspirieren und bereichern uns mit ihren mutigen Impulsen, so dass wir alle ins Auge gefassten Ziele erreichen können. Nutzen wir die kraftvolle Sonne im Widder in dieser Zeit des Übergangs und wenden uns voller Energie den positiven Seiten des Lebens zu!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische in der Neumondphase

Wir treten heute mit dem Mond in Fische bereits in die wegweisende Neumondphase zum Neumond im Widder ein, der morgen um 18.24 Uhr stattfinden wird. Neptun in Fische übernimmt in dieser Neumondphase das Zepter und lässt bereits erahnen, was uns beim morgigen Neumond erwarten wird. Bereiten wir uns in dieser Neumondphase deshalb vor und werfen allen emotionalen Ballast ab, damit wir durch gestärkte Seelenkraft den herausfordernden Neumond-Energien Paroli bieten können.

Überlegen wir, von welchem unnötigen Ballast wir uns befreien müssen und welche Projekte, die wir geplant haben, sich als nicht machbar erweisen, damit wir uns befreit den kommenden Belastungen stellen können. In dieser Neumondphase sollten wir auch Innenschau halten und uns mit Themen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, die uns immer noch auf der Seele lasten.

Wenn wir uns der Vergangenheit und den damit verbundenen Gefühlen stellen, bietet sich die Gelegenheit, in einer noch ungeklärten Frage Klarheit zu gewinnen. Hören wir bei allem, was wir in der Neumondphase vorhaben, auf unsere innere Stimme und folgen wir unserer Intuition.

Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis finden dabei über die Erfahrung des Unendlichen statt. Machen wir uns auf die Suche nach der spirituellen Seite unseres Wesens, aber achten wir darauf, dass wir durch Neptun in Fische nicht das Opfer von Illusionen oder Täuschungen werden.

Gehen wir weise mit unseren Kräften um und setzen diese dafür ein, um klare und sinnvolle Ziele zu verfolgen!

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es beginnt eine Phase an, in der wir besonders viel erreichen können und die Erfolge größer sind, wenn wir die kosmischen Energien geschickt für uns zu nutzen wissen. Das Motto lautet nun: Da geht noch mehr und es lohnt sich durchaus, groß zu denken und sich an die Verwirklichung seiner Ziele zu machen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann.

Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet, denn es besteh ein erhöhtes Risiko zur Bildung von Hühneraugen, Warzen und Verhärtungen der Haut an den Füßen.

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sowie Haare schneiden sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn die Haare können leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

