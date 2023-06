Mondkraft heute 20. Juni 2023 – wankelmütiger Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs bringt durch Uranus ungewöhnliche Ideen zutage. Neptun, der Planet der Seelentiefe, erhöht die Sensibilität und veredelt die Beziehungen. Nehmen wir uns vor Pluto in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Sextil Urans – Mond Trigon Neptun – Mond Opposition Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir heute alle Möglichkeiten wahr und handeln danach!

Mondkraft heute mit Mondkalender – Mond im Krebs

Bei der Mondkraft heute hat Erneuerer Uranus vorm frühen Morgen weg das Zepter in der Hand. Er eröffnet uns völlig neue Perspektiven, da er ein harmonisches Sextil zum Mond im Krebs bildet, das uns zum Handeln auffordert. Uranus sorgt jedoch dafür, dass wir voller Freude neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Der Planet der Erneuerung ist auch immer für Überraschungen und glückliche Momente gut, so dass manches durchaus unvorhergesehene Wendungen nehmen kann.

Zudem können gänzlich unerwartete Begebenheiten auftreten, die wir positiv für unseren weiteren Weg nutzen sollten. Das Sextil zwischen Uranus und dem Mond im Krebs bringt bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt gut nutzen.

Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende, aber durchaus positive Veränderungen sorgen kann.

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem. Uranus nimmt sich am liebsten diejenigen Lebensbereiche vor, in denen schon lange Stillstand herrscht. Wer also einen Wechsel herbeisehnt, dem fallen nun plötzlich die geeigneten Chancen zu.

.

.