Mondkraft heute 20. April 2022 – Mond in Schütze – Sonne im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze bringt durch die Sonne im Stier einen spürbaren Energiewechsel mit sich. Herrscherplanet Jupiter schenkt Fülle, Freude, Leichtigkeit und Erfolg. Schöpfen wir aus den Glücksquellen des Lebens! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter – Wendepunkt der Mondkräfte – Sonne in Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die Schütze-Energie, um über Fehler und Missgeschicke unserer Mitmenschen hinwegzusehen – Verzeihen schafft Frieden!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne in Stier

Die Mondkraft heute wird vom Wechsel der Sonne in das erdige und beharrliche Tierkreiszeichen Stier bestimmt, denn diese hat bereits um 4.19 Uhr den stürmischen Widder verlassen, wobei die Energie spürbar gewechselt hat und nun deutlich weniger kämpferisch ist. Sicherheit, Gesundheit, Selbstliebe und Geld sind bei der Sonne im Stier die zentralen Themen, zudem verleiht Venus als Herrscherin der Stier-Sonne uns zusätzlich Harmonie, Ruhe, Ästhetik und Sinnlichkeit.

Die Kraft der Sonne im Stier ist auch ein energetischer Ausdruck der Lebenskraft und bietet uns damit einen Zugang zu unseren eigenen inneren Energien und Potentialen. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, und strahlen eine unbändige Lebensfreude dabei aus. Wir sehen endlich auch wieder das Schöne, Gute und Wunderbare dieser Erde und sollten uns immer wieder kleine Zeitinseln erschaffen, um zu entspannen und die blühende Natur zu genießen.

.

.

Mit der Sonne im Stier gilt es jedoch auch zu prüfen, was von unseren vielen Visionen, die sich bereits durch die Widder-Sonne gezeigt haben, wahrlich Substanz hat. Die Stier-Energie hilft uns dabei, die Manifestation von unseren umsetzbaren Visionen voranzutreiben. Auch den finanziellen Fluss unserer Projekte können wir nun ankurbeln und unsere Beziehung zu Geld und Materie näher unter die Lupe nehmen.

Unser Auftreten anderen gegenüber hat durch die Sonne im Stier etwas Natürliches, Ruhiges und Besonnenes. Wir fallen nicht mit der Tür ins Haus, wie es bei der Widder-Sonne oft der Fall war. War in der Widder-Phase noch der kraftvolle Einzelkämpfer gefragt, so zählt bei der Sonne im Stier das Motto:

Nur gemeinsam sind wir stark!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze und Herrscherplanet Jupiter

Neben der Sonne im Stier können wir uns heute auch über die Unterstützung von Jupiter freuen, der als Herrscherplanet des Schützen auf Bereiche hinweist, wo wir das Beste erreichen wollen. Es geht um Wachstum und Expansion, dies immer auch in einem geistigen Sinne und es muss Sinn und Freude darin enthalten sein. Nutzen wir Glücksplanet Jupiter heute speziell für unsere Beziehungen, denn er versetzt uns in die Lage, unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll zu erkennen und diese weiter auszubauen.

Jupiter löst einen äusserst positiven Wachstumsprozess aus, der eine besonders heitere und zuversichtliche Stimmung mit sich bringt. Alte Blockaden lösen sich auf und wir haben keine Probleme, um auf andere vorbehaltlos zuzugehen. Es wird kooperiert, man zeigt Optimismus und ist voller Ideale, was uns ganz neue Möglichkeiten und Lösungen in allen Bereichen eröffnet. Dieser Tag eignet sich zudem besonders gut für Verhandlungen und um neue Ideen auszuhecken.

Schöpfen wir mit beiden Händen aus der Glücksquelle!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es beginnt eine Phase an, in der wir besonders viel erreichen können und die Erfolge größer sind, wenn wir die kosmischen Energien geschickt für uns zu nutzen wissen. Das Motto lautet nun: Da geht noch mehr und es lohnt sich durchaus, groß zu denken und sich an die Verwirklichung seiner Ziele zu machen.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, denn diese sind für mehr Nahrung durchaus aufnahmebereit.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Heute können wir loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

